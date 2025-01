Milan Futuro, il tecnico Bonera:: "Ora resettare"

Il Milan Futuro sfiderà il Picchio con la speranza di spezzare la scia nera e voltare definitivamente pagina. Il momento che stanno vivendo i rossoneri è particolarmente drammatico, ma per adesso i vertici societari non sembrano intenzionati a scaricare il tecnico Bonera che ad Ascoli si giocherà davvero tanto. Il pesante ko per 5-1 incassato nell’ultimo turno ha generato ancora tanti malumori. "Contro la Torres sicuramente non siamo stati quelli visti fino ad oggi – ha commentato l’allenatore -. Abbiamo affrontato una squadra importante, ma il risultato è stato davvero deludente. Ho visto poca intensità e poca voglia di vincere i duelli. Dobbiamo andare avanti. Resettiamo velocemente questo incidente. Ci siamo rialzati altre volte e lo faremo anche adesso. L’esordio del figlio d’arte Ibrahimovic e la prima rete di Magrassi dimostrano che il progetto fatto su questi ragazzi è giusto. Speriamo che le prossime reti ed i prossimi assisti risultino positivi ai fini del risultato".