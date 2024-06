Misano, Razgatlioglu vince Gara 1. Oggi superpole alle 11. Toprak doma le Ducati

Dominio assoluto di Toprak Razgatlioglu (nella foto), che doma le Ducati in casa loro. Ieri a Misano, nel Round Pirelli Emilia-Romagna del Mondiale Superbike, il pilota turco della Bmw ha vinto Gara 1 portandosi così in vetta alla classifica piloti, con 142 punti. L’ultima volta che un pilota Bmw era stato in cima al Mondiale era il 2012, con Marco Melandri. L’Aruba.it Racing-Ducati rimane comunque lì davanti, con il secondo e il terzo posto di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Dopo aver centrato la Superpole, Razgatlioglu ha dominato Gara 1.

Qualche difficoltà per il campione del mondo in carica Bautista che ha faticato a trovare il ritmo nei primi giri e non ha nascosto i problemi nel trovare un assetto di gara coerente per la sua Panigale V4 R. Ottimo secondo posto per Bulega che ha mostrato un passo forte e stabilità durante tutta Gara 1. Quarto posto per Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha), davanti ad Alex Lowes e Remy Gardner.

Oggi, sul circuito romagnolo, è in programma la Superpole Race alle 11, mentre Gara 2 scatterà alle 14 (diretta tv in chiaro su Tv8 e in abbonamento su Sky) .