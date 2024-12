Mister calabro. "Mi rende orgoglioso l’entusiasmo di tutto l’ambiente»

La Carrarese si è fermata e come da contratto la squadra godrà di 8 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 7 gennaio. L’inizio d’anno per gli azzurri sarà tostissimo coi due derby in successione: il 13 gennaio a Pisa e il 19 gennaio in casa con lo Spezia. Antonio Calabro non ha ancora voluto soffermarsi sui futuri impegni.

"Adesso non va tenuta alta la concentrazione perché c’è la supercompensazione. Altrimenti le soste non servirebbero a nulla se si tenessero sempre sul pezzo i giocatori. Dopo un grande stress c’è la sovracompensazione, quella parabola che ti deve per forza alleggerire la mente ed il fisico. E’ ovvio che i ragazzi avranno un programma da fare a casa e saranno monitorati con dei gps. Avranno l’obbligo di ripresentarsi con un giusto peso perché in caso contrario incorreranno in delle multe. E’ l’unico modo che abbiamo per tenerli professionalmente sul pezzo però con la testa si devono liberare e anche col fisico perché poi incomincerà un altro campionato. Il girone di ritorno sarà completamente diverso da quello d’andata. In Serie B bisogna restare molto attenti e non pensare mai di aver raggiunto un obiettivo perché le negatività possono essere dietro l’angolo e avere continuità se si spegne la luce. Non mi aspettavo di terminare l’anno in questa posizione di classifica ma non mi ero neanche mai posto il problema. La cosa che mi inorgoglisce di più è l’entusiasmo dell’ambiente, aver creato un amore verso la maglia grazie alle prestazioni dei giocatori. La gente qui ha sofferto tanto senza vedere mai la luce calcisticamente ed oggi si identifica in questi colori".

Gianluca Bondielli