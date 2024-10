Modena Battistella e Gliozzi verso il rientro

Del match di domenica con la Sampdoria si è già detto tutto o quasi e anche volendo, davanti ad un emergenza di questa portata, non è che si possa aggiungere ancora qualcosa. La sconfitta è già stata depositata negli almanacchi, il campionato continua, la classifica fortunatamente è corta e pare aspettare ancora chi è in ritardo e dopo la partita di domenica prossima a Catanzaro arriverà una sosta che per il Modena sarà come l’oasi per il viandante che attraversa il deserto.

Scomodando il luogo comune che recita che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede bene assai, toccando ferro e sperando che la malasorte faccia prima o poi girare la ruota gialloblù nel verso giusto, pensiamo che sua giusto fare il punto della situazione e provare a fare una valutazione, il più vicino possibile alla realtà, dei tempi che ci vorranno affinchè Pierpaolo Bisoli possa nuovamente attingere, al netto dell’imponderabile, ad una rosa che abbia alternative, e non come domenica scorsa doversi affidare ad un undici che più ‘obbligato’ non si poteva. Partiamo dalla prossima gara, nella quale speriamo, per non appesantire ulteriormente la situazione, che Antonio Palumbo, diffidato, non prenda quel giallo che lo manderebbe in castigo per una giornata. Detto questo, torniamo all’infermeria, e proviamo, ovviamente con beneficio d’inventario (le certezze le avremo solo sabato alla consueta conferenza stampa della vigilia del mister) a fare una proiezione su quelli che potrebbero recuperare e quando. Partiamo da domenica a Catanzaro. Caso, che ha già giocato un tempo domenica, ci sarà con un po’ di autonomia in più nelle gambe e ci sono buone speranze di rivedere Battistella, così come Gliozzi che sta recuperando da un malanno al polpaccio. Volendo essere ottimisti, sulle carte d’imbarco del volo che porterà i gialli in Calabria potrebbero esserci anche i nomi di Botteghin e Di Pardo. La situazione Gerli è in miglioramento, ma andrà bene valutato il rischio, considerando che dopo il match con i giallorossi ci sarà la sosta di cui dicevamo prima e una settimana di prudenza in più potrebbe non essere una mossa sbagliata. Dopo lo stop del campionato i gialli riprenderanno in casa col Palermo il 19 ottobre: per quella partita con tutta probabilità Bisoli potrebbe riavere i due lungodegenti Ponsi ed Alberti, con qualche speranza anche per Defrel. Il francese sta soffrendo per una forte contusione al polpaccio, la buona notizia è che non sembrano esserci complicazioni muscolari. Ovvio che tutto ciò sta rallentando la sua rincorsa alla migliore condizione, ma anche qui abbiamo davanti una ventina di giorni e quindi incrociamo tutti le dita.

Ultimo Pedro Mendes: scongiurato l’intervento chirurgico, il portoghese si sta sottoponendo a una riabilitazione che da quanto si sa sta procedendo bene e potrebbe rivedere il campo a novembre. Caro Modena, la ruota prima o poi dovrà girare: allora facciamo nostra la frase del grande Edoardo De Filippo a chiusura della celeberrima pellicola Napoli milionaria. "Adda passà ‘a nuttata...".