Modena, beata gioventù. La Primavera è promossa

modena

4

pro vercelli

0

MODENA: Leonardi, Gandolfi, Olivieri (36’ st Vicini), Teresi, Ori, Casani, Barozzini (6’ st Molara), Moratti, Brasili (29’ st Zidouh), Ghillani (35’ st Waibl), Oliva (29’ st Paglia). All. Mandelli. PRO VERCELLI: Ghisleri, Ricotti (37’ st Bahadi), Casazza, Iaria, Gallina (35’ st Ujka), Mouhmadou, Cirillo, Rutigliano, Marotta (27’ st Rizzo), Bazzan (8’ st Peinetti), A. Sow (27’ st Q. Sow). All. Melchiori.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Reti: 22’ pt Oliva, 31’ pt rigore e 25’ st Ghillani, 40’ st Zidouh.

Note: spettatori 800 circa. Angoli: 4-7. Ammoniti: Oliva, Ricotti, Iaria. Guadalupi, Rutigliano, Leonardi, Ghillani. Recupero: 2’ p,t, 0’ s.t.

Missione compiuta a Savignano sul Panaro. La squadra Primavera del Modena, davanti ad un pubblico da grandi occasioni (tutto esaurito allo stadio Vicini di Savignano) e con Carlo e Matteo Rivetti in tribuna insieme al responsabile del settore giovanile e ora nuovo diesse Andrea Catellani, ha staccato il biglietto per la promozione in Primavera 2, sublimando così una grande stagione.

In questa gara di ritorno con la Pro Vercelli, dopo l’1 a 1 dell’andata ai giovani canarini poteva bastare un altro pareggio, ma la squadra ha giocato per vincere finendo per dominare i piemontesi, che comunque ora avranno a disposizione un altro spareggio per tentare a loro volta la salita. La truppa di Paolo Mandelli è stata sempre in pieno controllo del match, con la vittoria già messa in cassaforte nella prima mezz’ora. Era Oliva che apriva le danze al 25’ battendo da fuori Ghisleri, poi sei minuti più tardi lo stesso numero undici conquistava un penalty che Ghillani trasformava. La ripresa, con una Pro più volitiva ma lontana parente della formazione spumeggiante dell’andata, provava a reagire ma, a parte due azioni personali di Rutigliano, Leonardi non correva grossi pericoli. Era anzi il Modena che andava ancora in rete con Ghillani al 75’ che superava un incerto Ghisleri, prima del definitivo 4 a 0 a cinque minuti dalla fine con un diagonale del subentrato Zidouh.

"Complimenti alla squadra perché – le parole di Mandelli – eravamo nelle condizioni mentali peggiori: dopo aver fatto un campionato del genere abbiamo incontrato una squadra tosta. Avevamo tutto da perdere. Ai ragazzi era venuto un po’ il ’braccino corto’, soprattutto a Vercelli, però glielo avevo detto prima della partita che la loro occasione era sabato scorso e oggi – ieri, ndr – era la nostra".

Alessandro Bedoni