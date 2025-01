Modena Cotali: "Il salto di qualità è vicino"

Il soldatino della fascia sinistra. Matteo Cotali con l’avvento della gestione tecnica di Paolo Mandelli ha conosciuto una discreta continuità di utilizzo, con anche la rete messa a segno a Cosenza che ne ha fatto uno dei diciassette iscritti stagionali alla cooperativa del gol canarina. "La continuità che mi ha regalato mister Mandelli è importante: io ho sempre cercato, anche nella passata stagione, di dare il mio contributo. Ci sono stati alti e bassi, ma fanno parte del calcio. In questo momento so sempre, in ogni partita, quello che mi chiede l’allenatore e so anche che apprezza di me tante cose che forse prima non si vedevano, non solo calcistiche. E poi in questo momento stiamo tutti bene e si è alzata la qualità della squadra, e avendo il mio amico Beppe Caso sulla mia stessa fascia, che è un o di quei giocatori che gli avversari rispettano, è più facile anche per me trovare spazio sulla sinistra". Due pareggi nelle ultime due gare dei gialli, ma accolti dal pubblico in maniera diversa, Delusione dopo il Frosinone, soddisfazione dopo la gara di domenica allo stadio Zini di Cremona. Un segno che il Modena si esalta più contro le squadre forti rispetto a quelle che la seguono in classifica. "Abbiamo analizzato la partita col Frosinone, non è stata oggettivamente tra le nostre migliori prestazioni. Ma l’impegno e la voglia di andarla a vincere c’è stata. La prestazione in questo campionato secondo me l’abbiamo sempre fatta, non siamo mai venuti meno al sacrificio. Con la Cremonese, squadra di buonissimo livello che gioca e ti concede spazio, concedendoti quelle ripartenze che con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo ci riescono bene". Sabato arriva il Mantova, formazione che anch’essa propone calcio: "Ha buon gioco e idee. Sappiamo che partita ci aspetta e la stiamo preparando nel migliore dei modi. Vogliamo dare continuità, dopo due pareggi che potevano essere due vittorie. Vogliamo portare a casa il risultato". Si parla tanto di quel saltino di qualità che non riesce ad arrivare: "È vero, c’è bisogno di limare quei piccoli errori che vengono commessi durante la gara e secondo me questo step è vicino. Io ho sensazioni positive, anche perchè sono una persona positiva. La strada che stiamo percorrendo secondo me è quella giusta, anche se abbiamo lasciato per strada tanti punti. L’anno scorso eravamo partiti fortissimo poi alla fine abbiamo passato dei momenti in cui non sapevamo che pesci prendere e un pizzico di paura c’era, adesso mi sento di dire che possiamo guardare al prossimo futuro con ottimismo". Classifica da guardare verso l’alto o verso il basso. Caso nei giorni scorsi a una trasmissione televisiva ha detto di alzare lo sguardo verso zone più alte: "Se l’ha detto il mio amico Beppe allora sono d’accordo con lui... Al di là delle battute, sappiamo che la serie B è un campionato un po’ str..., dopo dieci risultati utili su undici partite siamo ancora lì e non sappiamo in che acque muoverci. Per me l’obiettivo è lavorare bene nel quotidiano, anche se pensare ai playoff mi vengono i brividi, perchè questa è una squadra che li vale".