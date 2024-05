Modena, il nodo prestiti. Non sono solo conferme

Il campionato del Modena è finito venerdì, con lo stesso piazzamento della stagione precedente, il decimo posto. Una posizione determinata dalla classifica avulsa della quattro squadre che hanno terminato la stagione a quota 47: i canarini hanno fatto in questo mini campionato 11 punti come il Cosenza, ma i silani hanno ottenuto il nono posto grazie alla migliore differenza reti proprio nell’avulsa che comprendeva anche Reggiana e Sudtirol. Detto ciò quale ultima considerazione sulla stagione dei gialli, nonostante la serie B sia ancora ‘viva’ per la disputa di playoff e playout, per quel che riguarda il Modena cominciano ad arrivare le primissime voci di mercato. Intanto partiamo dai prestiti che il Modena ha in casa: la società cercherà di riscattare dal Perugia Simone Santoro, che ha disputato un più che buono girone di ritorno, mentre dovrebbero rientrare al mittente Niccolò Corrado (alla Ternana), Gabriele Guarino all’Empoli e Alessandro Pio Riccio alla Juventus. Ci sono anche calciatori che dovrebbero al contrario ritornare alla base, tra questi non Mosti che verrà riscattato dalla Juve Stabia in quanto i campani hanno vinto il campionato di C e quindi faranno scattare la clausola. Rimarrà alla Carrarese anche Coppolaro, il cui prestito con gli apuani prevede la scadenza a giugno 2025. Se non interverranno fatti nuovi, torneranno e andranno eventualmente piazzati durante l’estate anche Giovannini e Guiebre, rispettivamente da Entella e Bari. Così come Coccia dall’Arezzo. Insomma, ci sarà da lavorare anche in uscita per il diesse Davide Vaira, che già dovrà trovare sistemazione per quegli elementi che, sia pur sotto contratto, non verranno ritenuti funzionale al progetto tecnico di Pier Paolo Bisoli. Si diceva di voci di mercato: la prima riguarderebbe il portiere Alessandro Micai, protagonista nelle ultime due stagioni nella fila del Cosenza per il quale il Modena, secondo fonti silane, avrebbe messo gli occhi per il prossimo campionato. Ma come sempre, e a metà maggio ancora di più, le voci di mercato vanno prese con le molle, a maggior ragione considerando quanto Bisoli abbia puntato dal suo arrivo su Riccardo Gagno. In viale Monte Kosica Vaira e il mister qualche nome sul taccuino lo hanno già scritto, per rinforzare quella rosa di dieci/dodici elementi che il tecnico, per sua stessa ammissione, ha già individuato.

Alessandro Bedoni