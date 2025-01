Modena Il sogno di Carlo Rivetti abita qui

di Alessandro TronconeTimer impostato, appuntamento al 2027, se non prima. La fase pratica, concreta, pragmatica della realizzazione del nuovo centro sportivo di via Maestra a Bagazzano di Nonantola è iniziata, ufficialmente, ieri. Un giorno storico, insomma, nella storia del club gialloblù: il progetto fortemente voluto dal presidente Carlo Rivetti ora è realtà.

Più nello specifico, al via lo sbancamento e la preparazione dell’area, le opere edili, gli impianti elettrici e quelli meccanici. Sorgeranno quattro campi (ma il Modena ha acquisito una ulteriore area per eventualmente farne un quinto) di cui due saranno in erba sintentica e altrettanti in erba naturale. Contestualmente verrà anche modificato il contesto urbano intorno: una rotonda sulla Nonantolana e una seconda a ridosso dell’ingresso al centro. Costo intorno ai 18-20 milioni di euro, l’area è di 5mila metri quadrati.

"Questo è un giorno estremamente importante per la nostra società – ha detto il presidente Carlo Rivetti, presente nella mattinata di ieri a Nonantola per il primo sbancamento –. l’inizio della cantierizzazione di un progetto che sapete essere centrale nei progetti del Modena. Sono contento si riesca finalmente a partire, noi stimiamo di poter concludere i lavori entro due anni ma speriamo di fare anche meglio – aggiunge Rivetti –. Credo sia un passo fondamentale per il futuro della nostra squadra. Quando tu vuoi ingaggiare giocatori di livelli molto alti, la prima cosa di cui si informa è il centro sportivo perché è il luogo dove spenderanno la maggior parte del loro tempo. In più ci sarà la possibilità di mettere insieme anche le squadre giovanili e anche questo è un aspetto importante, i nostri ragazzi potranno vedere i più grandi e li aiuteranno a crescere". Il tema dei giocatori che, in sede di mercato, valutano anche le strutture di un club è assolutamente giusto e vero. Senza dimenticare che per il club la realizzazione di un centro rappresenta un momento storico e già questo basterebbe. Nell’area dell’ex Green Village ci saranno anche punti di intrattenimento per il pubblico, ovvero punti ristoro e altro. L’obiettivo è portare la prima squadra già verso il 2027: "Abbiamo deciso che, a seconda delle opere, appalteremo a diverse realtà specializzate – ha concluso Rivetti – i due anni sono per completarlo in maniera definitiva, vorrei la prima squadra un po’ prima. Solleveremo sia i campi che le costruzioni, le quali saranno realizzate con intelligenza per ovviare a eventuali problemi idrici della zona". Congiuntamente, entro la metà di febbraio, il Modena inaugurerà anche la nuova foresteria per i ragazzi in viale Monte Kosica e un store ufficiale in centro storico.