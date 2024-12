Modena-Salernitana: Mandelli punta alla vittoria e alla continuità con il 3-4-3

"Per dare il via ad un filotto, bisogna iniziare a vincere con la Salernitana". E di torti non ne ha, Paolo Mandelli: "Vogliamo vincere, il nostro orizzonte deve arrivare alla prima sfida – ha commentato l’allenatore – un po’ come Renato Pozzetto quando chiama la madre dopo essersi appena trasferito a Milano le dice di avere interessanti prospettive per il futuro però, intanto, si fa inviare 100mila lire perché ne ha bisogno. La stessa cosa noi, avremo un futuro roseo e me lo auguro ma ora l’obiettivo è portare a casa i tre punti".

Oltre ai tre punti, l’obiettivo è la continuità, soprattutto delle prestazioni. La conferma del 3-4-3 è la strada più percorribile, nonostante Mandelli abbia confessato che in settimana si lavora anche sul 4-3-3, suo marchio di fabbrica nelle giovanili ma è bene tenere ben salde le certezze create: "Aver fatto due buoni pareggi in trasferta ci ha dato fiducia, ora abbiamo la possibilità di capitalizzare i punti fatti. Questa è una squadra che può e vuole vincere ogni partita. La Salernitana ha ottenuto una buona vittoria con la Carrarese, avrà acquisito consapevolezza ma è comunque una squadra ottima visto che retrocede dalla A, tanto dipenderà dalla nostra prestazione. Spensierati ma attenti alle difficoltà della partita."

"Palumbo a centrocampo? Ce ne sono tanti di giocatori offensivi bravi nella rosa e ora non è nemmeno semplice scegliere perché stanno tutti bene. Metterli insieme è un po’ complicato, dipende anche dai momenti. Il calcio di oggi, con i 5 cambi, questi diventano un fattore e avere a disposizione tanto calciatori di qualità può fare la differenza. Dipende inoltre dal modulo, vedremo. Non abbiamo in testa di giocare con più giocatori offensiva ma ci può stare. Il modulo attuale ci ha dato un certo tipo di garanzie, decideremo volta in volta cosa fare perché i ragazzi sono pronti a giocare con entrambe le soluzioni".

Sui ballottaggi e sulle possibilità, in particolare il dubbio in attacco che ora diventa piuttosto croccante: "Botteghin è in recupero ma non sarà ancora disponibile. Beyuku è entrato molto bene con il Mantova e ha un futuro promettente, molto contento per il ritorno positivo di Ponsi. Tra Pedro e Defrel non ho ancora scelto, mi prendo le ultime ore per farlo – ha concluso Mandelli – Defrel sta molto bene, ha voglia. Adesso è il momento di fare delle scelte come dicevo, stanno tutti bene. Qualsiasi formazione seglierò, ci saranno delle esclusioni. Speriamo di azzeccare quella giusta...", la conclusione del mister gialloblù alla quarta alla guida del Modena.