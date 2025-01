Modena Si riparte con la squadra al completo

Tutto sommato buone notizie dal campo in vista della ripresa del campionato, prevista domenica prossima, il 12 gennaio, col Modena impegnato a Palermo, dove ci saranno le assenze certe di Giovanni Zaro e Cristian Cauz, appiedati come previsto per una giornata dal giudice sportivo. Nell’allenamento di ieri c’era praticamente tutta la rosa al lavoro agli ordini di Paolo Mandelli.

Unico assente Giuseppe Caso, rimasto a lavorare a parte allo stadio Braglia dopo l’infortunio muscolare patito il giorno di Santo Stefano nella trasferta di Brescia. Trapelano però buone sensazioni sul recupero del veloce attaccante gialloblù: lo staff sanitario del Modena infatti sta provando a recuperarlo a tempo di record per poterlo aggregare ai convocati che partiranno per Palermo. Ad oggi prevale ottimismo misto a prudenza, diciamo che siamo cinquanta e cinquanta sull’utilizzarlo domenica al ’Barbera’ o posticipare il suo rientro, da grande ex, sabato 18 gennaio al Braglia con il Frosinone.

Ieri si sono regolarmente allenati Gagno e Defrel, e si sono visti in campo pure Botteghin, Alberti e Beyuku, che però non hanno svolto per intero la partitella finale, così come Fabio Ponsi, che appare comunque sulla via dei un completo recupero. Sensazione avallata dal sorriso con cui l’esterno gialloblu ha salutato i cronisti avviandosi verso gli spogliatoi.

Andando su argomenti più squisitamente tattici, la squalifica contemporanea di Cauz e Zaro costringerà Mandelli, nel caso voglia confermare la difesa a tre anche al Barbera, ad adattare la linea difensiva. Potrebbe ritrovare una casacca da titolare Botteghin, ma da quello che si è visto nella partitella di ieri è probabile l’utilizzo sulla sinistra di Cotali, provato per diversi minuti in questo ruolo con il conseguente avanzamento ai Idrissi sulla linea a quattro di centrocampo.

Mercato. La sessione invernale della campagna trasferimenti è iniziata e terminerà a fine mese. Per quel che riguarda il Modena, al momento la sensazione è che non ci saranno particolari stravolgimenti alla rosa, e sulle eventuali uscite si cercherà di accontentare, nei limiti del possibile, qualche eventuale scontento. La voce più insistente è quella di un forte interessamento del Sudtirol per Ettore Gliozzi, stimatissimo da Fabrizio Castori; a proposito di punte, fonti romagnole riferiscono di un tentativo del Cesena per Fabio Abiuso, ben conosciuto da Michele Mignani che lo fece esordire in prima squadra nella sua gestione gialloblu, ma nel caso difficilmente il Modena si priverà del calciatore, soprattutto per andare a rinforzare una diretta concorrente.