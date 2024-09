Modena Verso Cesena la sosta fa ben sperare

La sosta. Benedetta o maledetta? Per il Modena, almeno per quel che riguarda gli ultimi due campionati, ovvero quelli da quando i canarini so no rientrati tra i cadetti, il primo dei due aggettivi sembra calzare meglio. Nel senso che nelle stagioni prese in considerazione i gialli, dopo le soste (non abbiamo considerato quella tradizionale delle feste, a cavallo tra fine ed inizio anno) dovute al calendario delle varie nazionali, al rientro in campo non hanno mai perso. Partiamo dal torneo 2022/23, con Attilio Tesser in panchina: dopo la prima sosta, l’1 ottobre 2022 i gialli tornarono in campo battendo la Reggina di Pippo Inzaghi per 1 a 0, rete di Davide Diaw; altro successo il 26 novembre dello stesso anno, con l’impresa corsara a Parma grazie a Falcinelli e Bonfanti che firmarono le marcature che valsero l’1 a 2 del Tardini. ‘Soltanto’ un pareggio il 2 aprile 2023, quando al rientro dopo l’ultimo stop dei campionati i canarini pareggiarono a reti bianche con il Cittadella al Braglia. Quindi, al rientro dalle soste, due vittorie e un pareggio. Andamento positivo anche nella scorsa stagione, ogni volta che i gialli hanno affrontato un turno successivo alle soste.

L’andamento di queste partite è stato, consentiteci, quanto meno... curioso. Infatti, nelle quattro occasioni in cui i gialli nel campionato 2023/24 sono tornati in campo dopo lo stop (e sempre con la gestione di Paolo Bianco), sono arrivati quattro pareggi, tre in trasferta ed uno in casa, e tutti per 1 a 1. Il 16 settembre dello scorso anno a Piacenza contro la Feralpi Salò (rete gialloblu di Falcinelli), il 14 ottobre a Bari, con il gol del pari firmato da Manconi su punizione, il 25 novembre a Parma, con i ducali che pareggiarono solo nel recupero il gol firmato da Edoardo Duca. L’ultimo 1 a 1 il primo di aprile di quest’anno al Braglia ed ancora con il Bari nella gara di ritorno, con il Modena raggiunto dai galletti dopo l’illusorio vantaggio siglato da Palumbo su rigore. Ora, per la truppa di Bisoli, è quanto meno necessario, al rientro in campo il prossimo 13 settembre a Cesena, mantenere questa tradizione positiva, facendo in modo che la sosta riporti quell’equilibrio e quell’attenzione difensiva che un po’ sono mancati in queste prime quattro giornate di campionato. Confidando anche nel crescendo di condizione di quei giocatori, da tutti ritenuti fondamentali, che per un motivo o per un altro non sono arrivati al via del campionato al top della forma.