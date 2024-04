Mondiali di marcia a squadre al via: Palmisano-Stano a caccia dell’oro

Bologna, 19 aprile 2024 – Sono partiti gli azzurri alla volta di Antalya in Turchia dove domenica 21 aprile saranno di scena i mondiali di marcia a squadre. Si tratta di una novità nel panorama della marcia con una staffetta tra un uomo e una donna: in palio non solo i titoli iridati ma anche la qualificazione a Parigi 2024. La selezione azzurra, manco a dirlo, punta su due ex campioni olimpici come Massimo Stano e Antonella Palmisano, entrambi in ripresa dopo qualche acciacco, soprattutto la seconda che ha tribolato per mesi a causa di un problema al nervo sciatico.

La Torre: "Obiettivo podio"

Il regolamento prevede che le prime 22 formazioni accedano alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma c’è la possibilità di qualificare una seconda formazione se questa terminasse tra le migliori cinque tra le seconde squadre. L’Italia punta forte al podio con Massimo Stano e Antonella Palmisano, mentre la seconda chance dovrebbe essere affidata a Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. Tanti gli avversari, tutti di livello e con i migliori interpreti al mondo in gara. Non sarà facile, come affermato dal direttore tecnico Antonio La Torre: “È una novità assoluta nel panorama della marcia e nei mesi scorsi abbiamo fatto tutto il possibile, in termini di test e valutazioni scientifiche, per raccogliere dati e farci trovare pronti - sottolinea il DT Antonio La Torre - La nostra coppia di campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano potrà giocarsi il podio della manifestazione ed entrambi stanno bene. Massimo è tornato sotto l’ora e diciotto passeggiando a Taicang e Palmisano è stata efficiente a Podebrady. Siamo fiduciosi”. Italia tra le favorite, ma per andare sul podio servirà una grande prestazione: “Sappiamo perfettamente che sarà una partita a scacchi - prosegue La Torre - Per certo, la Spagna con i campioni del mondo Alvaro Martin e Maria Perez parte con grandi ambizioni. E poi le due squadre cinesi, il Giappone, l’Australia, i sudamericani, i francesi, non hanno nessuna intenzione di tirarsi indietro. Per il podio dovremo pedalare tanto”. L’obiettivo è il podio con Stano-Palmisano e la seconda qualificazione olimpica con la coppa Fortunato-Trapletti: “La nostra coppia di campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano potrà giocarsi il podio del mondiale, mentre dovremo chiedere un ‘mezzo miracolo’ a Francesco Fortunato e Valentina Trapletti con i quali proveremo a qualificare la seconda squadra”, il target fissato da La Torre. Le gare sono previste domenica mattina a partire dalle ore 6 con le prove under 20, mentre la staffetta mista inizierà alle ore 11.55. I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv in chiaro domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming Raiplay. Diretta streaming dalle 11.55 su Raiplay 3 per la staffetta mista.