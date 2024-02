Mondiali di nuoto artistico, Giorgio Minisini nella storia: medaglia d’oro nel solo libero

Doha, 7 febbraio 2024 – Italsincro nella storia con Giorgio Minisini. L’atleta romano centra la medaglia d’oro nel solo libero della sesta giornata del Mondiale di nuoto artistico a Doha con 211.8547 punti.

Per gli azzurri è il primo titolo iridato nella specialità. L’atleta romano conquista invece la decima medaglia mondiale personale, la prima d'oro per gli azzurri in Qatar e la diciassettesima italiana nella storia dei Mondiali di sincro (4 ori, 8 argenti e 5 bronzi).

"Sono felice e soddisfatto - commenta Minisini - Da questa esperienza ho capito che comunque devo lavorare ancora molto. Questa gara l'ho sofferta particolarmente. Ci sta anche il fatto di non aver avuto l'allenatrice che mi ha seguito in questi mesi. Era in tribuna ma non è lo stesso che averla in vasca. E questa è una cosa che devo essere capace di superare, perché non è possibile avere tutto ciò che si vuole".

E' molto critico con se stesso, soprattutto nella vittoria: "Sono un po' dispiaciuto di non aver nuotato come volevo. Sicuramente ricevo tante lezioni da questo mondiale. Dopo il preliminare di ieri l'idea della medaglia l'avevo messa da parte. L'unico obiettivo di oggi era rendere fiera la mia allenatrice e spero di averlo fatto. Questo deve essere per me un punto di partenza".