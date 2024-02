Acerenza bronzo e Paltrinieri giù dal podio: Italia contenta a metà ai Mondiali di nuoto

Doha, 7 febbraio 2024 – E’ un attacco formidabile quello che regala gioie azzurre nel nuoto di fondo. Domenico Acerenza, in un finale letteralmente da togliere il fiato conquista il bronzo nella 5 chilometri ai Mondiali di Doha. Giù dal podio (quinto) invece l’altro azzurro, Paltrinieri – che tante medaglie e soddisfazioni regalato all’Italia in carriera – , con un piccolo strascico di polemiche per alcuni contatti in gara.

Acerenza chiude quindi terzo a soli sette centesimi dal vincitore, il francese Logan Fontaine (51'29"30) che a sua volta ha preceduto il connazionale Marc-Antoine Olivier (a tre decimi).

"Ho dato tutto, sono felice del bronzo - le prime parole di Acerenza ai microfoni di Rai Sport - Siamo partiti a bomba ed è sempre bello stare su un podio mondiale". Bravo Domenico a restare seminascosto in gara e poi a uscire al momento giusto: i francesi però hanno dato qualcosa in più.

Chiude invece quinto Gregorio Paltrinieri: "Stavo bene in acqua, ho fatto una bella gara ma ci sono stati dei contatti non troppo giusti. Sono però contento per Mimmo, se lo merita".