Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 13 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 12 febbraio 2024 – I Mondiali di nuoto Doha 2024 danno il benvenuto ai tuffi grandi altezze, che si uniscono al già ricco menù previsto fino al 18 febbraio: per l'Italia, che grazie all'argento conquistato da Nicolò Martinenghi nei 100 rana ha portato a 8 il conteggio totale degli allori, saranno di scena con i preliminari previsti nel mattino Elisa Cosetti per l'ambito femminile dai 20 metri e Davide Baraldi e Andrea Barnabà per l'ambito maschile dai 27 metri. Sempre al mattino, passando al nuoto in vasca, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo proveranno a conquistare la semifinale nei 50 rana uomini, nel caso prevista già nel pomeriggio: discorso analogo per Giulia D'Innocenzo nei 200 stile libero donne e per Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla uomini. Alle 8.22 (ora italiana, le 10.22 a Doha) Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri andranno a caccia del turno successivo negli 800 stile libero uomini mentre, restando alle distanze più lunghe nel nuoto, alle 17.10 nella finale dei 1500 stile libero donne Simona Quadarella andrà a caccia di una medaglia. Nel menù del giorno c'è anche la pallanuoto, con il Settebello, fresco di conquista del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che alle 15.30 sfiderà la Grecia nell'ambito dei quarti di finale: con la speranza di un epilogo diverso da quello che ha visto il Setterosa uscire sconfitto sempre contro le elleniche.

Gli italiani in gara martedì 13 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina

7.32 - 50 rana uomini - Batterie (Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo)

7.45 - 200 stile libero donne - Batterie (Giulia D'Innocenzo)

8.04 - 200 farfalla uomini - Batterie (Alberto Razzetti e Federico Burdisso)

8.22 - 800 stile libero uomini - Batterie (Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri)

9.00 - Tuffi grandi altezze - Preliminari 20 metri donne (Elisa Cosetti)

12.00 - Tuffi grandi altezze - Preliminari 27 metri uomini (Davide Baraldi e Andrea Barnabà)

Sessione pomeridiana

15.30 - Pallanuoto uomini - Italia-Grecia (Quarti di finale)

17.10 - 1500 stile libero donne - Finale (Simona Quadarella)

17.34 - 50 rana uomini - Semifinale (Eventuali Nicolò Martinenghi e Simone Carasuolo)

18.13 - 200 stile libero donne - Semifinale (Eventuale Giulia D'Innocenzo)

18.33 - 200 farfalla uomini - Semifinale (Eventuali Alberto Razzetti e Federico Burdisso)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay e su Rai Play 3 per quanto riguarda i tuffi grandi altezze.

