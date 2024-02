Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara l'11 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 10 febbraio 2024 - In attesa delle grandi altezze, l'avventura ai Mondiali di nuoto Doha 2024 dei tuffi si chiude con l'argento vinto da Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri: un acuto finale che ripaga di qualche delusione precedente. In Qatar, dove il fuso orario segna un +2 rispetto all'ora italiana, si alza adesso il velo sul nuoto in vasca, che a partire dalle primissime ore del mattino vedrà partire le batterie delle prime gare: nel mirino la conquista delle finali che metteranno in palio le medaglie, ora a quota 6 per la spedizione azzurra, ma anche gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. In scena ci saranno Sara Franceschi nei 200 misti donne, Matteo Ciampi e Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini, Sonia Laquintana nei 100 farfalla donne, Federico Burdisso nei 50 farfalla uomini, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana uomini, oltre alle squadre delle staffette impegnate nei 4x100 stile libero sia a livello maschile sia femminile. Non solo il nuoto in vasca: alle 17 tornerà protagonista la pallanuoto, con il Settebello che sfiderà gli USA negli ottavi di finale.

Gli italiani in gara domenica 11 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina

7.30 - 200 misti donne - Batterie (Sara Franceschi)

7.44 - 400 stile libero uomini - Batterie (Matteo Ciampi e Marco De Tullio)

8.18 - 100 farfalla donne - Batterie (Sonia Laquintana)

8.31 - 50 farfalla uomini - Batterie (Federico Burdisso)

9.10 - 100 rana uomini - Batterie (Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti)

9.32 - 4x100 stile libero donne - Batterie (Italia)

9.43 - 4x100 stile libero uomini - Batterie (Italia)

Sessione pomeridiana

17.00 - Pallanuoto maschile - Italia-USA (ottavi di finale)

17.00 - 400 stile libero donne - Finale

a seguire - 100 farfalla donne - Semifinali (Eventuale Sonia Laquintana)

a seguire - 200 misti donne - Semifinali

a seguire - 4x100 stile libero donne - Finale

a seguire - 400 stile libero uomini - Finale (Eventuali Matteo Ciampi e Marco De Tullio)

a seguire - 100 rana uomini - Semifinali (Eventuali Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti)

a seguire - 50 farfalla uomini - Semifinali (Eventuale Federico Burdisso)

a seguire - 4x100 stile libero - Finale

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

