Mondiali indoor atletica leggera, orari e dove seguire le gare degli italiani

Nanchino (Cina), 20 marzo 2025 - E' tutto pronto per i Mondiali indoor di atletica leggera, che per la prima volta approdano in Cina, a Nanchino, da venerdì 21 a domenica 23 marzo, dopo essere stati organizzati in Asia con l’edizione 1999 di Maebashi (Giappone) e con quella del 2010 a Doha (Qatar). Saranno 312 gli atleti iscritti nel programma maschile. Tra loro, gli ori uscenti Armand Duplantis, Grant Holloway, Hamish Kerr, Miltiadis Tentoglou (anche ori olimpici a Parigi) e Hugues Fabrice Zango. In campo femminile invece ecco in gara gli ori uscenti Devynne Charlton, Thea LaFond, Nicola Olyslagers (per la sfida con Yaroslava Mahuchikh), Sarah Mitton, Molly Caudery, Tsige Duguma.

La selezione azzurra

Per quanto riguarda la selezione azzurra, il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 21 atleti, di cui 12 uomini e nove donne. In squadra tre medaglie dei recenti Europei indoor di Apeldoorn: gli ori Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17,71 e 7.01; e l’argento del lungo Mattia Furlani. In partenza i campioni europei di Roma 2024 Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, che nell’edizione dei Mondiali indoor dello scorso anno a Glasgow hanno conquistato l’argento dei 60hs e il bronzo del peso. Decollano anche l’altro pesista azzurro Zane Weir, le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Sintayehu Vissa (qui nei 1500), la finalista olimpica Elisa Molinarolo (asta) e i quarti classificati degli Euroindoor Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800). Un debuttante in Nazionale assoluta: è Yassin Bandaogo nei 60 metri.

Parola a La Torre

"Non abbiamo neanche fatto in tempo a disfare le valigie di Apeldoorn che ci confrontiamo di nuovo in un contesto ancora più elevato e qualificato - commenta il dt La Torre - E di nuovo questa Nazionale è una fotografia dello stato attuale del nostro movimento: ci sono protagonisti di assoluto livello, già affermati, ma anche i giovani, vedi Lando, Lazzaro, Pieroni, Bandaogo, che vogliono mettere un altro tassello nella loro formazione. Pur mancando alcune stelle luminose, a noi come ad altre nazioni, siamo qui per provare a replicare la personalità degli Europei indoor e la capacità di esprimerci in questi palcoscenici, senza esagerare nelle pressioni e nelle aspettative”. Sui singoli, La Torre aggiunge: "Diaz ci arriva nel ruolo più comodo ma anche più scomodo: è il leader stagionale e ha appena vinto un europeo facendo vedere quale sia il suo reale potenziale. Ma ogni gara, Andy stesso lo sa, è diversa, come insegna la qualificazione di Parigi oppure i primi salti di Apeldoorn. Furlani? Affronta la competizione di più alto livello tecnico: ci sono tutti. Non parlerei di riscatto nel suo caso - aggiunge il DT - ricordiamoci che ha sempre 20 anni, ed è un’altra tappa di formazione estremamente importante. Come non si tratta di riscatto per i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, ma soltanto di fare una gara all’altezza delle proprie possibilità e di lasciarsi alle spalle un episodio. Lollo Simonelli dimostra coraggio e la grandissima voglia di non tirarsi indietro, senza paura di affrontare gli ostacoli. E poi Coiro, piaciuta ad Apeldoorn per l’atteggiamento, può proseguire la propria crescita, Bruni e Molinarolo possono confermarsi nel circus delle potenziali finaliste, Vissa con il suo garbo e il suo stile può centrare la finale in una specialità in cui ci stiamo rivitalizzando”.

Gli orari degli azzurri

Venerdì 21 marzo

ore 4.05: Triplo M Finale BIASUTTI, DIAZ

ore 4.15: 800 F Batterie COIRO

ore 4.55: 800 M Batterie LAZZARO

ore 5.55: 60 M Batterie AWUAH BAFFOUR, BANDAOGO

ore 11.30: Alto M Finale LANDO

ore 11.33: 1500 F Batterie VISSA

ore 12.18: 1500 M Batterie BUSSOTTI

ore 13.03: 60 M Semifinali ev. Awuah Baffour, Bandaogo

Sabato 22 marzo

ore 3.10: Asta F Finale BRUNI, MOLINAROLO

ore 3.25: 60hs M Batterie GIACALONE, SIMONELLI ore 4.15: 60 F Batterie DOSSO, HOOPER

ore 5.05: 800 F Semifinali ev. Coiro

ore 5.10: Peso M Eptathlon

ore: 5.31 12.31 800 M Semifinali ev. Lazzaro

ore 12.50: 60hs M Semifinali ev. Giacalone, Simonelli

ore 13.15: 60 F Semifinali ev. Dosso, Hooper

ore 13.44: 400 F Finale

ore 13.55: 400 M Finale

ore 14.05: 60hs M Finale ev. Giacalone, Simonelli

ore 14.18: 60 F Finale ev. Dosso, Hooper

Domenica 23 marzo ore 3.25: 60hs F Batterie CARMASSI, DI LAZZARO

ore 4.10: Asta M Eptathlon

ore 4.35: Alto F Finale PIERONI

ore 12.35: 60hs F Semifinali ev. Carmassi, Di Lazzaro

ore 12.38: Peso M Finale FABBRI, WEIR

ore 12.40: Lungo M Finale FURLANI

ore 13.02: 1000 M Eptathlon

ore 13.15: 1500 M Finale ev. Bussotti

ore 13.28: 1500 F Finale ev. Vissa

ore 13.40: 800 M Finale ev. Lazzaro

ore 13.54: 800 F Finale ev. Coiro

ore 14.01: 60hs F Finale ev. Carmassi, Di Lazzaro

Dove seguire i Mondiali

Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Nanchino si potranno vivere in diretta tv sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, e in streaming su RaiPlay, nelle tre giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo. In Italia la ventesima edizione della rassegna iridata al coperto, in programma al Nanjing Cube, potrà essere seguita nelle ore notturne (a partire dalle 3) per quanto riguarda la sessione della mattinata cinese, mentre la sessione serale andrà in onda tra la mattinata italiana e il primo pomeriggio.