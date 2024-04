Mondiali Marcia, i ‘Palmistano’ puntano alla medaglia: l’affiatamento fa la differenza

Antalya, 20 aprile 2024 - La Fidal li ha ribattezzati Palmistano. Antonella Palmisano e Massimo Stano rappresentano la carta più importante della nazionale azzurra ai mondiali di staffetta mista di marcia in programma domenica 21 aprile ad Antalya in Turchia. Duplice l’obiettivo: vincere una medaglia e qualificare la staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha la possibilità di qualificarne due di staffette e la seconda missione, difficile, è affidata a Fortunato e Trapletti che dovranno terminare tra le migliori cinque seconde squadre. Le punte di diamante sono ovviamente i due campioni olimpici, che tra l’altro sono conterranei, entrambi pugliesi, e grandi amici. “Noi due abbiamo qualcosa di speciale, che può fare la differenza: l’affiatamento. Ci siamo allenati insieme per tanti anni e vogliamo salire sul podio insieme a Parigi”, le parole di Palmisano e Stano ai canali federali alla viglia della gara. Si corre domenica alle 11.55 ad Antalya, ma il warm up della vigilia è stato cancellato a causa del forte vento. Potrà essere un fattore. In 22 squadre andranno a Parigi, ma i due campioni olimpici puntano dichiaratamente al podio: “Qui conta il pass per le Olimpiadi, ma conta anche la classifica: ci saranno 6 o 7 squadre che possono puntare al podio e l’Italia è tra queste”, il chiaro commento di Stano. Tanti i dettagli da curare, compresa la sosta di 40 minuti tra una prova e l’altra e su cui tecnici del direttore La Torre hanno lavorato nelle scorse settimane: “Tantissimo si deciderà con la strategia scelta per il recupero tra le due prove”, dicono in coro gli azzurri e l’equipe scientifica voluta dal DT Antonio La Torre, in sinergia con l’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del CONI, ha studiato nei minimi dettagli come comportarsi in quei quaranta minuti abbondanti nei quali ci sarà la possibilità di muoversi, cambiarsi e alimentarsi.

“Abbiamo svolto tanti test ma la gara di domenica sarà determinante per riuscire a interpretare ancora meglio questa ‘sosta’ - afferma Palmisano -. Ad Antalya aggiungeremo indicazioni molto utili. Rispetto alla prima gara mista che abbiamo disputato insieme a Modugno arriviamo in condizioni decisamente migliori: per me si è visto a Podebrady con il tempo di 1h27:27 nella 20 km, per Massimo con il record italiano di Taicang in 1h17:26”, l’analisi di Palmisano. Il percorso sarà di due chilometri, di fatto due lunghi rettilinei e due boe per tornare indietro, costruito dentro il parco che ha ospitato Expo 2016. Stano invece punta con decisione a Parigi 2024, dove sogna due ori nella stessa rassegna come Robert Korzeniowski: “Vorrei fare come Robert, è la mia massima aspirazione vincere due ori nella stessa edizione”. I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10.