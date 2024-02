Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani e dove vedere le gare in tv

Doha, 7 febbraio 2024 - Giovedì 8 febbraio sarà la settima giornata dei Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar. Giornata ricca di appuntamenti, con tanti italiani in gara nelle discipline di doppio e di squadra. Sveglia puntata già alle ore 7 per gli amanti della pallanuoto con la sfida tra Singapore e Nuova Zelanda, fase a gironi femminile, che apre il programma di giornata. I primi italiani li vedremo all'opera trenta minuti più tardi, quando prenderà il via la fase preliminare del nuoto artistico con il programma libero di squadra. Italia che sarà protagonista a livello di squadra anche alle ore 8:30 con la staffetta 4x1500 mista, dopo che Domenico Acerenza, in un finale al cardiopalma, ha conquistato il bronzo nella 5 chilometri e Gregorio Paltrinieri ha concluso 4°, nonostante qualche polemica per alcuni contatti in gara. La vera protagonista della giornata di domani sarà la pallanuoto femminile, con ben otto sfide valevoli per la fase a gironi tra cui spicca, ovviamente, Italia contro Canada alle ore 10. Partita di importanza fondamentale perché in palio ci sarà il primo posto nel girone visto che entrambe le squadre sono a 6 punti, e in caso di parità dopo regolamentari si disputeranno i tiri di rigore. Ricordiamo che chi vince va direttamente ai quarti, mentre chi perde dovrà giocare gli ottavi contro la vincente di Singapore-Nuova Zelanda. Sarà anche una giornata di finali: alle ore 12 quella del nuoto artistico doppio libero con le nostre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero desiderose di portare a casa una medaglia, mentre alle ore 16:30 i tuffi sincro da piattaforma degli uomini con il duo Andreas Sargent Larsen e Eduard Timbretti. Dunque, come sempre tanti gli italiani in gara e, in generale, gli eventi da poter seguire. Sotto il programma completo di domani e dove vedere le gare in televisione.

Il programma di domani, 8 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile: Singapore vs Nuova Zelanda (gironi)

07.30 Nuoto artistico: programma libero squadra – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino tre metri donne – Preliminari

08.30 Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mista

08.30 Pallanuoto femminile: Sudafrica vs Gran Bretagna (gironi)

10.00 Pallanuoto femminile: Italia vs Canada (gironi)

11.30 Pallanuoto femminile: Ungheria vs Australia (gironi)

12.00 Nuoto artistico: doppio libero – Finale

14.00 Pallanuoto femminile: Brasile vs Paesi Bassi (gironi)

15.30 Pallanuoto femminile: USA vs Kazakistan (gironi)

16.30 Tuffi: sincro piattaforma uomini – Finale

17.00 Pallanuoto femminile: Spagna vs Francia (gironi)

18.30 Pallanuoto femminile: Grecia vs Cina (gironi)

12.00 Nuoto artistico: doppio libero – Finale

16.30 Tuffi: sincro piattaforma uomini – Finale

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.