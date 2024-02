Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di lunedì 5 febbraio e dove vedere le gare in tv

Roma, 4 febbraio 2024 – Il quarto giorno dei Mondiali di nuoto a Doha, vedrà il nuoto in acque libere, il nuoto in corsia, il nuoto artistico, i tuffi e la pallanuoto (fase a gironi) a intrattenere gli spettatori fino a sera. Ma non è finita qui, anche la da danza in vasca saprà sicuramente regalare forti emozioni per gli appassionati della disciplina e non. Per quanto riguarda il nuoto artistico sarà un giornata molto importante per le nostre azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero per provare ad agguantare la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Mentre per i tuffi femminili l’Italia si affiderà a Maia Biginelli e Sarah Jodin di Maria dalla piattaforma dei 10 metri. La nazionale maschile di pallanuoto farà invece il suo esordio alle 17 contro il Kazakistan. Infine Giorgio Minisini proverà a strappare un podio nel tecnico maschile.

Il programma di lunedì 5 febbraio ora italiana

Ore 7.00: Pallanuoto, Sudafrica vs Spagna

Ore 7.30: Nuoto artistico, team tecnico – Preliminari

Ore 8.00: Tuffi, piattaforma femminile – Semifinale

Ore 08.30: Pallanuoto, Cina vs Grecia

Ore 10.00: Pallanuoto, Brasile vs Grecia

Ore 11.30: Pallanuoto, Croazia vs Australia

Ore 12.00: Nuoto artistico, duo tecnico – Finale

Ore 13.00: Pallanuoto, Giappone vs Serbia

Ore 14.30: Pallanuoto, Montenegro vs Usa

Ore 16.30: Tuffi, piattaforma femminile – Finale

Ore 17.00: Pallanuoto, Italia vs Kazakistan

Ore 18.00: Nuoto artistico tecnico maschile – Finale

Ore 18.30: Pallanuoto, Romania vs Ungheria

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.