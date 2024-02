Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di sabato 17 febbraio e dove vedere le gare in tv

Doha, 16 febbraio 2024 – Mentre si avvia verso la conclusione la sedicesima giornata di gare, è tempo di pensare a sabato 17 febbraio per vedere il programma di quella che sarà la penultima giornata dei Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. Protagonisti assoluti della giornata il nuoto in corsia e la pallanuoto, con la prima disciplina che per tanti atleti metterà in palio le ultime carte olimpiche disponibili per Parigi 2024, oltre che le medaglie. Si partirà, come sempre, di prima mattina alle ore 7:30 italiane con la batteria dei 50 stile femminile e, subito dopo, i 50 dorso uomini. In entrambe le discipline non ci saranno atleti azzurri a gareggiare. La prima italiana a scendere in vasca sarà Anita Bottazzo poco dopo le 8 con la batteria dei 50 rana, seguita a ruota dalla squadra italiana per la batteria dei 4x100 stile libero mista.

Alle ore 8:35, dopo aver conquistato il bronzo negli 800 stile, Gregorio Paltrinieri si giocherà l'accesso alla finale dei 1500 stile, con lui anche Luca De Tullio. Il nuotatore pugliese nella finale 800 stile ha chiuso al settimo posto nuotando in 7' 49" 79, nonostante l'exploit nelle batterie d'entrata dove fece registrare il miglior crono (7' 46" 52) nonché suo primato personale. I due azzurri vorranno qualificarsi alla finale di domenica 18, per poi giocarsi le loro chances di medaglia. Il nuoto in corsia lascia poi il posto alla pallanuoto: in tarda mattinata, ore 9:30, la finale per il terzo posto tra la Spagna e la Francia, poi si riprenderà alle 14 con quella per il 5° posto tra Grecia e Serbia. L'appuntamento da cerchiare di rosso però arriva alle ore 15:30: finale primo/secondo posto, Italia-Croazia. Dopo aver vinto per 6-8 una partita incredibile contro i campioni d'Europa della Spagna, i ragazzi di Campagna vogliono giocarsi l'oro in quella che è la terza finale nelle ultime quattro edizioni iridate. Si arriva con la fiducia ai massimi, dopo le vittorie con Spagna, USA e Grecia, ma consci che dall'altra parte c'è una squadra molto forte e capace di battere in semifinale la Francia ai tiri di rigore per 17-16. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, riprenderà il nuoto in corsia con le finali, tra le varie discipline, dei 50 stile maschili dove potrebbero esserci i nostri Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, quella dei 200 dorso femminili (ore 17:15), dei 100 farfalla uomini con Gianmarco Sansone tra i possibili finalisti, vedremo se riuscirà a qualificarsi. Nel tardo pomeriggio, a chiudere il programma della penultima giornata di gare, alle ore 18:20 Simona Quadarella si giocherà una medaglia nella finale 800 stile libero e poi, in caso di qualificazione dalla batteria del mattino, ci sarà anche l'Italia nella finale dei 4x100 stile mista.

Il programma di sabato 17 febbraio

7.30 Nuoto – batterie 50 stile donne

7.57 Nuoto – batterie 50 dorso uomini

8.00 Pallanuoto uomini – Montenegro-Ungheria

8.08 Nuoto – batterie 50 rana donne

8.20 Nuoto – batterie 4×100 stile mista

8.35 Nuoto – batterie 1500 stile uomini

9.30 Pallanuoto uomini – Spagna-Francia

14.00 Pallanuoto uomini – Grecia-Serbia

15.30 Pallanuoto uomini – Italia-Croazia

17.02 Nuoto – finale 50 farfalla donne

17.09 Nuoto – finale 50 stile uomini

17.15 Nuoto – finale 200 dorso donne

17.25 Nuoto – semifinali 50 rana donne

17.42 Nuoto – finale 100 farfalla uomini

17.50 Nuoto – semifinali 50 stile donne

18.05 Nuoto – semifinali 50 dorso uomini

18.20 Nuoto – finale 800 stile donne

18.45 Nuoto – finale 4×100 stile mista

Dove seguire i Mondiali di nuoto in tv

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming.