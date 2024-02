Pallanuoto: il Setterosa batte Canada e l’Italia vola alle Olimpiadi

Doha, 16 febbraio 2024 – Obiettivo raggiunto: le azzurre della pallanuoto agguantano al fotofinish il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa, nella partita che valeva l''ultimo posto per accedere ai Giochi, hanno sconfitto il Canada per 18 a 12.

Un obiettivo sofferto per l'Italia della pallanuoto femminile: sì, perché il biglietto per Parigi è sfuggito di mano più volte alle ragazze del ct Carlo Silipo. In particolare, dopo la sconfitta contro la Grecia – una delle nostre ‘bestie nere’ - ai quarti di finale le speranze sembravano ridotte al lumicino.

Poi la vittoria col Canada, e la formazione azzurra che conclude così il Mondiale di Doha al settimo posto. Quella di Parigi per il Setterosa sarà la quinta partecipazione olimpica e soprattutto un ritorno dopo non aver partecipato all'edizione di Tokyo 2020 nel 2021.