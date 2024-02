Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 16 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 15 febbraio 2024 - Altro giornata di nuoto in vasca ai Mondiali di nuoto Doha 2024 e altro giro di medaglie per l'Italia, che porta a 14 il conto totale degli allori: merito di Alberto Razzetti, bronzo nei 200 misti e di Alessandro Miressi, argento nei 100 stile libero, gara dove gli azzurri ritrovano il podio a distanza di addirittura 17 anni. Non solo le medaglie già in carniere: la giornata, nel primo pomeriggio, è stata arricchita da quella virtuale già in tasca al Settebello, che ha battuto in semifinale la Spagna dopo una gara tiratissima e che ora in finale dovrà vedersela con la Croazia nella giornata di sabato 17 febbraio. Prima, venerdì 16 febbraio, l'Italia vivrà un'altra giornata intensa. Si comincerà alle 7.32 (ora italiana, le 9.32 a Doha), con Gianmarco Sansone impegnato nelle batterie dei 100 farfalla uomini, con l'eventuale semifinale in programma già nel pomeriggio: discorso analogo per Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, di scena nei 50 stile libero uomini e per i ragazzi (per la precisione Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Alessandro Ragaini) della 4x200 stile libero uomini. Sempre in mattinata si rivedrà in vasca Simona Quadarella, impegnata nelle batterie degli 800 stile libero donne: ancora prima il Setterosa si giocherà con il Canada la finale per il 7° e 8° posto. In realtà, la posta in palio per le ragazze di Carlo Silipo, reduci dall'umiliazione subita contro l'Olanda, è ben più alta di un semplice piazzamento iridato, perché quello contro le nordamericane sarà un vero e proprio spareggio per centrare il tanto agognato pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli italiani in gara venerdì 16 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina 7.32 - 100 farfalla uomini - Batterie (Gianmarco Sansone) 8.00 - Pallanuoto donne - Canada-Italia (finale 7°-8° posto) 8.08 - 50 stile libero uomini - Batterie (Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri) 8.49 - 4x200 stile libero uomini - Batterie (Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Alessandro Ragaini) 9.07 - 800 stile libero donne - Batterie (Simona Quadarella) Sessione pomeridiana 17.09 - 100 farfalla uomini - Semifinale (Eventuale Gianmarco Sansone) 17.40 - 50 stile libero uomini - Semifinale (Eventuali Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri) 18.33 - 4x200 stile libero uomini - Finale (Eventuali Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Alessandro Ragaini)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

