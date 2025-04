Montevideo brilla con una doppietta: analisi delle prestazioni dei giocatori

GEMELLO 6 Dopo 2’ è subito lucido su Piu. Nulla può sui gol.

LEO 5,5 Parte contratto, poi si rimette in carreggiata fino al gol di Piu, quando si fa superare.

RICCARDI 6 Un salvataggio importante, un rigore reclamato in area ligure.

DELL’ORCO 6 gara sufficiente. Rimedia un giallo, esce all’intervallo perché non al meglio: salta la prossima.

CISCO 5,5 Schierato esterno di centrocampo deve sostenere Kanoute e Marconi e dare una mano quando c’è da difendere. Dovrebbe essere l’arma a sorpresa. Davanti è impreciso e non riesce a lasciare il segno.

GIUNTI 5 Sfortunato in occasione del vantaggio del Sestri. La sua deviazione è vincente alle spalle di Gemello. Un errore che lo condiziona fino a quando resta in campo.

JOSELITO 6+ Non era al meglio fino all’ultimo, ma Cangelosi non ci rinuncia. Il giovane centrocampista è controllato, parte diesel poi si accende. Pennella, la punizione che porta al 2-2.

DI MAGGIO 6 Torna in campo dal primo minuto. Pur essendo lontano dalla migliore condizione, almeno ci prova due volte dalla distanza. Al 13’ dai venti metri impensierisce il portiere Fusco. Fa il bis al 19’ della ripresa.

GIRAUDO 6 Al rientro dopo il turno di squalifica. Corre senza sosta fino all’ultimo, serve a Seghetti una palla ghiotta.

MARCONI 5 Viene preferito in attacco a Montevago. Un primo tempo anonimo fino alla palla servita a Kanoute che purtroppo non porta al gol.

KANOUTE 5,5 Gira a vuoto per un tempo, ma prima dell’intervallo ha sui piedi l’occasione per portare la gara in parità, ma Fusco è pronto.

MONTEVAGO 8 Entra dopo l’intervallo e segna una doppietta. Va in doppia cifra con un gran gol, fa 11 di testa sulla punizione di Joselito.

AMORAN 6 Inizia con uno scivolone con Gemello che rimedia, poi si destreggia.

BROH 6 Serve a palla de 2-1 a Montevago.

SEGHETTI 6 Entra bene. Va vicino al gol.

MATOS 6 Entra bene, tonico.

Francesca Mencacci