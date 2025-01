Montignoso Vittoria contro l’Atletico Lucca: "Trasferta impegnativa. Ora il Tempio Chiazzano"

È iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno del Montignoso, che dopo aver chiuso il 2024 con una pesante sconfitta in casa del Romagnano è tornato a vincere sul campo dell’Atletico Lucca, riprendendosi anche la testa del girone in virtù dell’1-1 fra Capannori e Mulazzo e della caduta casalinga del Capezzano Pianore in casa del CQS Pistoia. Non era facile per i rossoblù portare a casa i 3 punti da quella che il tecnico Paolo Alberti ha definito come "una trasferta molto impegnativa", ma le difficoltà con cui si era chiuso l’anno passato sembrano adesso alle spalle. L’obiettivo è ora quello di replicare un girone di ritorno in linea con quello della scorsa stagione in seconda categoria, quando il Montignoso seppe vincere 13 volte e pareggiarne solo 2, dando così la spallata decisiva alla corsa per la promozione diretta: "Io ho sempre detto che fra la terza e la seconda c’è un gradino e fra la seconda e la prima ce ne sono due. Non sarà facile, quindi, perché ci sono squadre di grande livello, ben organizzate, contro cui va sempre fatta una prestazione perfetta". Il prossimo impegno vedrà quindi i montignosini impegnati al ‘Del Freo’ contro l’Unione Tempio Chiazzano, fanalino di coda con soli 7 punti, che tuttavia aveva messo in difficoltà Costa e compagni nel girone di andata strappando un insperato 2-2: "In questo campionato – ha detto il mister – c’è molto equilibrio e le squadre che hanno un livello tecnico inferiore sopperiscono con un’ottima preparazione e con l’esser messe bene in campo".