Nadal difende Sinner: "Mai cercato di imbrogliare". ATP Madrid in corso

"Sono convinto che Jannik non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere un vantaggio sugli altri". A due settimane, dal ritorno in campo di Sinner, Rafael Nadal inteviene su una vicenda che ha fatto molto discutere, difendendo a spada tratta l’altoatesino. L’occasione è una lunga intervista che l’ex tennista spagnolo ha rilasciato a quotidiano inglese Telegraph. "Sono sicuro non solo che sia innocente - prosegue Nadal -, ma anche che sia una persona onesta. Alla fine, se non sbaglio, e’ uscito innocente dalla sentenza, non e’ stato un qualcosa di positivo per il tennis, ma queste cose a volte succedono, gli incidenti capitano, e io lo considero tale, perché credo in Jannik. Lui e la Wada hanno raggiunto un accordo e ora il caso e’ chiuso. Se non ci piace come funzionano i protocolli, evidentemente le persone coinvolte devono lavorare per migliorarli". Cosa che appunto avverrà anche grazie a questo caso.

Nel frattempo si sta giocando l’Atp 1000 di Madrid. Federico Cinà ha conquistato l’accesso ai 32esimi battendo Coleman Wong per 7-6 (5) 6-1. Il diciottenne palermitano è stato il giocatore più giovane a vincere un incontro del tabellone principale in questo torneo e domani affronterà lo statunitense Sebastian Korda. "Ieri ho sentito un certo tipo di pressione, ma è normale - sono le parole di Cinà dopo l’incontro -. Certo giocare qua con tutti i migliori giocatori cambia le aspettative. Ma cercherò di gestirla anche nei prossimi tornei".

Sempre ieri Fabio Fognini è stato eliminato dal serbo Laslo Dere con un secco 6-2 6-3, al contrario di Flavio Cobolli che ha avuto la meglio su Marozsan per 7-6 (4), 7-5.

Oggi ci sarà una sorta di scontro diretto tra Italia e Serbia con Lorenzo Sonego che se la vedrà con Miomir Kecmanovic, mentre Matteo Arnaldi affronterà Borna Coric. In campo anche Mattia Bellucci contro il bosniaco Damir Dzumhur e Luciano Darderi con il francese Quentin Halys. Nel femminile Lucia Bronzetti incontra la statunitense Madison Keys.