NIENTE WORLD CUP. Cavallo venduto,. De Luca ’appiedato’

La notizia ufficiale è arrivata ieri, vigilia della finalissima della Fei World Cup di Riad alla quale Lorenzo De Luca avrebbe dovuto partecipare con F One Usa: il 14enne baio Kwpn figlio di Toulon, della scuderia britannica Podem Farm, è stato venduto dai proprietari, i coniugi Moffitt, dunque nessun cavaliere italiano sarà alla finale in Arabia Saudita. Il cavallo era già stato messo all’incanto in un’asta internazionale nel dicembre scorso, ma poi era stato ritirato, rimanendo nella disponibilità di De Luca. Ora la vendita, di cui si parlava da un paio di settimane. Per il nostro fuoriclasse sarebbe stata la terza finale dopo quelle di Omaha 2017 e Goteborg 2019. Per il salto ostacoli azzurro sfuma un’occasione sportiva: l’ultima qualifica l’avevano conquistata addirittura due azzurri, Gaudiano e Bologni jr, ma anche allora non l’avevano disputata perché la kermesse era stata cancellata per la pandemia. A Riad si disputa anche la finalissima della Fei World Cup di dressage, senza binomi italiani.