Notiziario. Squadra in vacanza. Ripresa il 30 dicembre

La prima squadra amaranto tornerà in campo lunedì 30 dicembre dopo i giorni di riposo concessi per Natale. Ci sarà poi, quindi, una settimana piena per preparare la sfida del Comunale contro la Vis Pesaro in programma lunedì 6 gennaio alle ore 15. Un autentico scontro diretto, vista l’attuale classifica del girone B. Nel frattempo, sarà già cominciato il mercato invernale, che aprirà i battenti giovedì 2 gennaio per poi chiudere il 2 febbraio. In questo lasso di tempo l’Arezzo giocherà cinque gare in cui ci sarà da gestire questo ulteriore fattore. Tra i giocatori che potrebbero essere in uscita ci sono Borra, Bigi, Masetti, Del Fabro e Fiore, con le situazioni legate a Settembrini e Gucci da monitorare.