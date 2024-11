Novembre, mese di fuoco. Grifo, al Curi i derby con Ternana e Arezzo. Sfide da non perdere

Dodici partite giocate, tredici punti: bottino tanto desolante quanto allarmante. Ma con 26 gare da disputare il nuovo allenatore, Lamberto Zauli, può ancora costruire un cammino interessante per la squadra biancorossa. La partita disputata in Sardegna si è chiusa con una sconfitta, ma non sono mancate indicazioni positive. L’allenatore con il mini-ritiro di questi giorni potrà conoscere meglio la squadra a sua disposizione.

Importanza notevole avrà il mese di novembre, trenta giorni di grandi appuntamenti, tra derby e anche Coppa Italia, competizione che potrebbe diventare un obiettivo da non fallire come è accaduto un anno fa per il Catania che arrancava in campionato ma si è ritagliato un posto nelle prime file ai play off grazie al successo di Coppa.

Nelle prossime settimane il Perugia se la vedrà, sempre al Curi, contro la Ternana e l’Arezzo e sempre contro la squadra toscana a distanza di pochi giorni e ancora in casa, per la Coppa Italia.

Sono appuntamenti da non fallire, che possono ricreare entusiasmo nella piazza se andranno a buon fine. Il mese di novembre, ricco, intenso e anche complicato in casa, sarà, sulla carta più scorrevole in trasferta.

Il via domenica, con i biancorossi che saranno impegnati nella trasferta contro il Legnago, formazione ultima in classifica che ha vinto due gare e perso dieci volte. In casa la formazione veneta ha vinto una sfida (contro il Milan Futuro) e perso cinque volte. Insomma, un’occasione da non farsi sfuggire per il Perugia. Sette giorni più tardi, allo stadio Curi, si giocherà la sfida Perugia-Ternana, quella cerchiata sul calendario, quella da non perdere, in tutti i sensi. Il sabato sucecssivo, il 16 novembre, i biancorossi saranno di scena sul campo del Pineto, formazione che si sta riprendendo, due vittorie di fila, e che oggi è avanti al Perugia in classifica. Anche se, sulla carta, i biancorossi dopo il successo di Coppa potrebbero tentare il bis in campionato. A proposito di Coppa. Il 22 novembre (venerdì alle 20,30) e il 27 (sempre sotto i riflettori), al Curi il Perugia sfiderà l’Arezzo. La prima sfida sarà valida per il campionato, la secondo (di metà settimana) sarà invece valida per la Coppa Italia (gara secca, a eliminazione diretta per accedere ai quarti di finale). Insomma, il mese si presenta ricco di appuntamenti che potranno segnare il futuro del Grifo in questo campionato.