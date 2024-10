Numeri. Grifoni tutti protagonisti . Dodici gol, otto marcatori

Il successo con la Lucchese ha sicuramente rasserenato l’ambiente biancorosso e dato un aspetto più dignitoso alla classifica. Il poker del Curi ha sicuramente dato lustro ai numeri dell’attacco del Perugia, oggi il secondo del girone B della serie C a pari merito con quelli di Carpi, Entella e Pescara a quota 12 gol segnati, prima la Ternana a 18. Ne servirà qualcuna ancora, di partita, per rimettere a posto i numeri della difesa (undicesima con 10 gol subiti) anche se vanno messi in evidenza i 3 clean-sheet nelle ultime 4 partite, rovinati dalla quaterna subita al Curi dal Rimini.

Ma l’aspetto che balza all’occhio è la cooperativa del gol biancorosso, i giocatori a disposizione di Alessandro Formisano che già sono andati in gol dopo otto giornate di campionato. Sono già otto i marcatori biancorossi, basti pensare alla partita con la Lucchese che ha visto andare in gol quattro marcatori diversi: un laterale, Lisi (a segno su rigore), quindi un trequartista, Ricci, poi un centrocampista, Di Maggio, tra l’altro al primo centro assoluto tra i professionisti e a chiudere un difensore, Mezzoni. Dodici gol fino ad ora realizzati con otto interpreti: complici le assenze di Seghetti e Montevago (che hanno giocato poco in questo avvio a causa degli infortuni), il Perugia si è dovuto organizzare. Il Grifo è in testa nella speciale classifica del numero di marcatori diversi, ben 8 in 8 gare. Si tratta di Montevago (3 gol), Ricci e Mezzoni (2), Torrasi, Lisi, Polizzi, Cisco e Di Maggio (1). A segno con 8 uomini come il Perugia sinora sono andati anche il Pescara capolista di Silvio Baldini e la matricola Carpi di Serpini.