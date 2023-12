Odermatt senza limiti. Fa il bis in Alta Badia. Borsotti arriva nono

Marc Odermatt raddoppia sulla Gran Risa: dopo la vittoria di domenica, ieri il campione svizzero di 26 anni ha dominato nel gigante cogliendo il suo successo numero 27 in carriera, 17esimo nelle porte larghe, il sesto di fila considerando anche la passata stagione. Lo ha fatto con distacchi imbarazzanti, perché il secondo è arrivato a oltre un secondo: Marco Schwarz ha chiuso a 1”05, davanti a Zan Kranjec, terzo (1”22), quindi Filip Zubcic, a 1”36. L’Italia sorride per il nono posto di Giovanni Borsotti, carabiniere piemontese che ha recuperato sei posizioni nella seconda manche, un piazzamento che gli mancava dal 2015: "Era troppo tempo che non arrivavo in una top ten - ha dichiarato al traguardo -, ci voleva un risultato di questo tipo per darmi morale, anche perché tecnicamente sto sciando bene, mi mancava un piazzamento che lo dimostrasse. Lascio l’Alta Badia con fiducia, il nostro sport è difficile, avere delle conferme diventa fondamentale".

La classifica: 1° Marco Odermatt (Sui) in 2’28”14, 2° Marco Schwarz (Aut) a 1”05, 3° Zan Kranjec (Slo) 1”22, 4° Filip Zubcic (Cro) 1”36, 5° Alexis Pintaurault (Fra) 2”37, 6° Atle Lie McGrath (Nor) 2”61, 7° Henrik Kristoffersen (Nor) 2”67, 8° Loic Meillard (Sui) 2”68, 9° Giovanni Borsotti (Ita) 3”08, 10° Alexander Steen Olsen (Nor) 3”29; 13° Filippo Della Vite (Ita) 3”57, 21° Alex Vinatzer (Ita) 5”01.