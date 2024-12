Serie B1. Grande vittoria Arno. Gruppo Lupi finisce ko

Costa caro il turno di sosta alla Codyeco Lupi nel girone D della serie B, alla nona d’andata. I santacrocesi (17 punti) si ritrovano a -5 dalla prima posizione, con i reggiani del San Martino in Rio (22) più lontani da loro, rispetto al turno precedente. Al secondo posto Sestese e Sassuolo (20) inseguite dagli stessi “Lupi” e dal Camaiore. Nelle sei gare che restano da qui alla fine del girone d’andata, i biancorossi non possono più sbagliare. I conciari dovranno fare grande attenzione soprattutto nelle due trasferte a Camaiore e alla Spezia. A seconda di come sarà la classifica al giro di boa, i “Lupi” – per partecipare ai play-off per la promozione in A3 – dovranno puntare dritti sul secondo posto.

Comunque sia, la corsa è ancora lunga, ma dopo aver perso punti in questa prima parte del campionato, i margini di errore si sono notevolmente ridotti per la squadra allenata da Pagliai. In coda gran colpo della Toscana Garden Arno, vittoriosa per 3-0 a Fiorano Modenese contro la pericolosa Spezzanese. Nella cittadina della Ferrari, i biancoverdi si sono messi a correre, registrando la seconda vittoria consecutiva col massimo punteggio, dopo quella della settimana precedente al PalaBagagli. Questi sei punti, raccolti in breve tempo, proiettano la squadra di Piccinetti all’undicesimo posto, fuori dalla zona a rischio, in cui si trovano le ultime quattro: Marconi Reggio Emilia, Gruppo Lupi Pontedera, Firenze Volley e Inzani Parma. A Fiorano, l’Arno si è imposto con i seguenti parziali: 17-25; 21-25; 20-25.I biancoverdi hanno risposto in pieno alle sollecitazioni del loro tecnico, ex colonna del Tomei Livorno in tempi non sospetti, il quale ha trasferito tutta la sua carica agonistica nel club castelfranchese, deciso a risalire la china. Il Gruppo Lupi Pontedera è stato invece sconfitto per 3-1 a Camaiore dai versiliesi allenati da Andrea Francesconi. Questi i parziali: 24-26; 25-16; 25-21; 25-17. Biancocelesti di nuovo discontinui. Ha debuttato da libero Grassini, già a Pontedera per quattro stagioni.

Marco Lepri