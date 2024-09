Oggi allenamento a Ravenna, nel weekend un quadrangolare. Virtus, l’esordio in A2 si avvicina. Raffica di amichevoli in settimana

Erano in 200 i tifosi ad assistere al secondo allenamento congiunto della Smartsystem Essence Hotels Fano al Palas Allende. Gli avversari dell’Erm Group San Giustino, storico sfidante dei virtussini in Serie A3, hanno tenuto testa ai fanesi in particolare nella fase iniziale del match per poi arrendersi in quelle successive. Coach Mastrangelo ha ruotato i suoi lasciando a riposo il solo Alessandro Acuti che deve recuperare da un problema muscolare. Ancora una volta la battuta è risultata l’arma in più della Virtus (14 ace, di cui 3 di Merlo e Klobucar) ma a anche a muro (9) i fanesi si sono fatti sentire. Da evidenziare come, diversamente dal test con Porto Viro in cui aveva esordito la coppia Klobucar-Roberti, il tecnico sia partito con il duo Klobucar-Merlo, mentre Federico Roberti è entrato in corsa.

Fra i giocatori su cui il coach pugliese farà affidamento nel prossimo campionato ci saranno appunto anche Roberti e Merlo, assoluti protagonisti nella stagione della promozione: "Ho vissuto due anni di grandi emozioni in maglia Virtus – afferma il classe 2004 Roberti – che mi hanno permesso di approdare in Nazionale e acquisire ulteriore esperienza. Sappiamo che affronteremo un campionato di alto livello con giocatori provenienti dalla Superlega, dobbiamo solo lavorare per amalgamarci e oliare i nostri meccanismi". Merlo, invece, vuole fare un ringraziamento: "Ringrazio e saluto calorosamente i miei ex compagni, con cui ho vissuto una stagione indimenticabile. In A2 dovremo giocare con il coltello fra i denti, ma con i giovani che abbiamo e con quelli più esperti penso che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni". Oggi altro test: allenamento congiunto con trasferta a Ravenna e nel weekend successivo quadrangolare ad Alba Adriatica con Aversa, Pineto e Siena.

b. t.