Sci velocità, record per Origone: quindicesima Coppa del mondo della storia

Vars, 29 marzo 2024 - Italia sugli scudi nel settore dello sci velocità. Simone Origone e Valentina Greggio hanno vinto la coppa del mondo a Vars, conquistando rispettivamente il quindicesimo e il sesto trofeo della loro carriera. E’ record per Simone Origone che ha sfruttato la cancellazione del recupero di Vars per vincere la quindicesima sfera di cristallo della sua storia, vincendo tre gare su tre e chiudendo a punteggio pieno. Il quarantaquattrenne valdostano ha la possibilità così di scrivere un ulteriore record nella propria carriera: come detto sono 15 ora i trionfi nella classifica finale di Coppa del Mondo, un cammino avviato nel 2004 e che lo vede detentore del primato per il terzo anno di fila. 300 punti finali per Origone, che ha riscattato la squalifica ai mondiali, 60 in più del francese Simon Billy - tre secondi posti - e quasi duecento in più del neozelandese Tawny Wagstass, terzo con 155 punti. I numeri di Origone sono impressionanti con 111 podi di Coppa del modo con 57 vittorie, 32 secondi posti e 22 terzi posti, a cui aggiungere 6 ori mondiali, 1 argento e 1 bronzo. Vittoria anche al femminile con la sesta sfera di cristallo per Valentina Greggio, anche lei tre vittorie su tre e 300 punti, davanti a Clea Martinez, seconda a 240, e Mathilda Persson, terza con 170.

Paris tricolore in discesa

Intanto a Sarentino continuano i campionati italiani di sci alpino. Dopo i successi al femminile di Nicol Delago in discesa a Matilde Lorenzi in super g è arrivato quello di Dominik Paris nella libera maschile, in una gara che ha visto tutti i big della nazionale presenti ad accezione di Florian Schieder infortunato. Sulla pista Schoneben vittoria del carabiniere della Val d’Ultimo, terzo titolo in carriera, in 56”43 su un tracciato accorciato a causa di problemi di meteo e visibilità, con 23 centesimi di vantaggio su Nicolò Molteni e 44 su Guglielmo Bosca, entrambi dell’esercito. E’ rimasto fuori dal podio Mattia Casse, quanto a 52 centesimi, davanti a Emanuele Buzzi quinto con 56 centesimi di ritardo. Tris per Paris in discesa dopo i successi nel 2021 e nel 2022, sesto tricolore totale considerando quelli in super g del 2009, 2013 e 2017. Per quanto riguarda il titolo giovani vittoria di Filippo Sambugaro delle Fiamme Oro (undicesimo assoluto) davanti a Emanuel Lamp (Amateursportclub Gsiesertal) e a Gabriel Masneri (GB Ski Club). La rassegna tricolore della Val Sarentino si completa sabato 30 marzo con il superG, mentre settimana prossima sarà il turno delle prove tecniche.