Owen Farrell, il capitano dell’Inghilterra di rugby salta il Sei Nazioni: “Priorità al suo benessere mentale”

Londra, 29 novembre 2023 – Il capitano dell'Inghilterra, Owen Farrell, salterà il Sei Nazioni 2024. Lo ha comunicato la Federugby inglese con una nota in cui si legge che il trequarti britannico, che può giocare indifferentemente apertura o centro, si è reso indisponibile "per dare priorità al suo benessere mentale e a quello della sua famiglia".

Farrell, quindi, nel periodo del torneo continuerà a giocare per il proprio club, i Saracens e a capitanare il club.

"Tutti nell'Inghilterra sono pienamente d'accordo con la decisione di Owen", ha detto il ct Steve Borthwick. "Da quando ha fatto il suo debutto - ha detto ancora Borthwick - è stato parte integrante della formazione inglese per oltre un decennio e le richieste degli atleti d'élite sono estremamente impegnative. È un giocatore, capitano e leader esemplare e dà sempre il massimo per il suo paese".

Farrell "è con il tipico coraggio" che "ha preso la decisione di aprirsi in questo modo. Insieme a tutti noi dell'Inghilterra Rugby, farò tutto il possibile per assicurargli il supporto di cui ha bisogno per andare avanti"