Padel, Chingotto e Galan danno spettacolo al Foro Italico

Roma è stata la cornice l’Italy Major Premier Padel, uno dei 4 Major presenti all’interno del circuito. Il Foro Italico ha garantito una cornice suggestiva, con i migliori atleti al mondo in campo. Spettacolo puro a Roma, per uno sport in enorme crescita anche nel panorama italiano, basti vedere Perino uscito ai sedicesimi contro Lebron/ Paquito al terzo set. L’affluenza è stata notevole e il livello di spettacolo impressionante.

Ormai sono le prime 4 coppie al mondo a farla da padrone, garantendosi sempre la presenza nelle 2 partite di semifinale, tra loro 8 e gli altri giocatori sembra esserci un abisso. Lebròn/Paquito hanno giocato un ottimo torneo, mostrando un buon stato di forma, almeno fino all’arrivo in semifinale contro Coello/Tapia. Il primo set è stato combattuto nonostante la vittoria dei numero 1 al mondo; nel secondo set Lebron ha staccato la spina, lasciandosi andare mentalmente e concendendosi qualche sfogo di troppo: da lì in poi non c’e stata più partita. Vedere l’ex numero 1 al mondo così è come vedere un leone in gabbia. Lebron ha sempre fatto dell’aggressività sportiva la sua modalità di gioco, e ora che non riesce più ad imporsi contro le altre prime tre coppie, è in uno stato di sofferenza. Dall’altra parte hanno raggiunto la finale i 2 giocatori più in forma del momento: Chingotto/ Galan. La finale, conclusa al terzo set, è stata davvero pazzesca: colpi di scena, cambi di fronte e tanto agonismo. Ad avere la meglio sono stati Chingotto e Galan, in uno stato di grazie e di solidità fenomenale. La coppia perfetta, cavaliere e scudiero; se è vero che Galan è un fenomeno, chi di noi non vorrebbe avere un fedele compagno con l’abnegazione di Chingotto? L’argentino in fase difensiva è impressionante, garantendo a Galan la possibilità di stare sicuro e sentirsi protagonista al momento giusto (quasi sempre). Il Foro Italico ha presentato un torneo eccezionale, un esperienza piena di adrenalina e divertimento, perché il Padel sta crescendo a vista d’occhio, e il torneo di Roma ne è la dimostrazione. Paragonare il padel e il tennis è sbagliato, sono due sport diversi, sia in campo che fuori, è un po’ come paragonare il rugby al football americano; non si può.