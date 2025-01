Pagelle Caso vuole strafare, che errore Mendes

GAGNO 5,5 Nell’unica occasione in cui è chiamato ad intervenire partecipa al pasticcio del pareggio frusinate uscendo in ritardo su Darboe, anziché attendere l’unica conclusione possibile in estirada del gambiano.

CALDARA 5,5 Il pasticcio sul pari del Frosinone è collettivo e la sua parte è non riuscire a chiudere in tempo su Darboe. (22’ st Cotali 6 Entra quando Mandelli va a giocare a quattro dietro e non fa danni. E comunque non è lui l’uomo che deve decidere la gara).

ZARO 5,5 Il pallone che arriva a Darboe gli passa tra le gambe. E nel primo tempo fa fatica sia su Tsadjout e su un indiavolato Ambrosino.

CAUZ 5,5 Arriva in ritardo sull’azione del pareggio, ma l’errore più grave non è certo suo. Ma anche lui tradisce incertezza nella circostanza.

MAGNINO 5,5 Fa l’esterno di destra a centrocampo, magari è anche diligente in copertura ma in fase offensiva non arriva quasi mai a buttare palloni in mezzo. (22’ st Defrel 5 Pochissimi palloni toccati in una mezz’ora di gara deludente, tra i quali un tiro alto sulla traversa da buona posizione).

GERLI 6 Sufficienza per abnegazione ed applicazione, il problema è che gli avversari lo conoscono e gli concedono sempre poco spazio per manovrare. Ha un buon pallone per il possibile 2 a 0 ma la sua bordata è alta non di molto.

BATTISTELLA 5,5 Una bella percussione a inizio ripresa con un fendente alto di poco e poco altro. Subisce l’entrataccia che costa l’espulsione ad Anthony Oyono. (22’ st Di Pardo 5,5 Spicchio di gara senza acuti, a parte un tiro velleitario da molto lontano che si smorza tra le braccia di Cerofolini. Nel traffico della difesa ospite non prende quasi mai iniziative).

DUCA 6 Non gioca nel suo ruolo abituale e tutto sommato non se la cava neppure malissimo, sia pur senza fare cose incredibili. E’ tra i pochi però che provano ad attaccare il fortino ciociaro con un minimo di lucidità. (40’ st Abiuso sv La carta della disperazione di Mandelli, ma ha disposizione troppo poco tempo per provare ad incidere).

PALUMBO 6,5 Solita quantità industriale di palloni giocati, anche se per lui è molto più facile esprimersi in ripartenza piuttosto che contro una difesa chiusissima come quella del Frosinone. Il suo gol è una vera perla, che vale mezzo voto in più, ma alla fine non basta.

PEDRO MENDES 5 Gioca in una condizione tattica non ideale, con davanti decine di metri di campo e costretto ad andare a cercare palloni, ma il rigore in movimento che spara alto a metà ripresa è un errore imperdonabile per una punta del suo livello.

CASO 5 Tradito forse dalla voglia di strafare davanti alla sua vecchia squadra, finisce per intestardirsi in continui uno contro uno che non sortiscono effetti di sorta. Evanescente. (34’ st Bozhanaj 5 Non fa meglio del compagno che sostituisce, non salta l’uomo e sui traversoni è sempre impreciso).

Alessandro Bedoni