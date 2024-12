Pagelle Non il solito Palumbo. Caso: passala

GAGNO 6 Un paio di indecisioni nelle uscite, compensate da un buon intervento su una rasoiata di Trimboli nel primo tempo. Nel complesso non ha dovuto lavorare granchè sugli attacchi biancorossi.

DELLAVALLE 7 Il migliore dei gialli. Rileva dall’incerto Caldara la marcatura su Mensah e da quel momento l’erculeo attaccante virgiliano non è più pericoloso. Sfiora la marcatura per due volte e in uno di questa Festa deve superarsi.

CALDARA 5,5 Fatica tantissimo a inizio gara su Mensah e deve usare anche le cattive. Nel primo tempo calcia quasi a colpo sicuro su un assist radente di Caso ma Festa ancora una volta è super. Nella ripresa salva sulla linea su Radaelli. (43’ st Zaro sv Entra per arginare gli ultimi assalti dei padroni di casa).

CAUZ 6,5 Nella difesa a tre rimane elemento assolutamente adatto al modulo e Mandelli lo schiera da titolare per la terza volta consecutiva. Gara accorta e con poche sbavature, nel finale provvidenziale salvataggio su Debenedetti.

PONSI 6 Rientra dopo quasi quattro mesi e gioca una gara di buona sicurezza sulla fascia, senza errori particolari. (36’ st Beyuku 6 Buon impatto sulla gara, gioca senza paura il finale di partita sia in difesa che in fase di spinta).

GERLI 6 Questo schieramento tattico non esalta le sue qualità, e allora cerca di fare il meglio possibile nelle trame di centrocampo. Dopo un minuto Mendes gli serve una gran palla ma il suo diagonale è deviato in angolo da Festa.

MAGNINO 6 Fa la partita che deve fare, contenendo i mantovani nel traffico di centrocampo e senza mai avventurarsi in imprese pericolose in avanti.

COTALI 5,5 D’accordo, lascia in dieci la squadra a un quarto d’ora dalla fine con un brutto intervento in ritardo su Galuppini. Ma il passaggio fuori misura che gli fa Palumbo che innesca il suo fallo grida vendetta. Peccato, sin lì non era andato male. PALUMBO 5,5 Nel primo tempo, schierato larghissimo a destra, tocca pochissimi palloni e si fa vedere solo battendo calci da fermo. Nella ripresa non fa molto meglio e un suo pallone sbagliato innesca l’espulsione di Cotali. (36’ st Idrissi 6 Entra con la squadra già in dieci e deve giocoforza limitare la sua pressione offensiva).

PEDRO MENDES 6,5 Toccato duro già dopo trenta secondi, deve lottare spesso da solo contro la difesa di casa, ma ogni volta che tocca il pallone innesca giocate pericolose. Bellissima la girata che a inizio secondo tempo si insacca, ma il Var annulla per un off-side di pochi centimetri. (25’ st Gliozzi 6 Un paio di belle sponde, poi con la squadra in dieci deve sacrificarsi). CASO 5,5 La sua classe non è in discussione, il suo insistere sui dribbling sì. In un paio di occasioni non scarica altrettanti palloni che potevano diventare pericolosi assai. Nell’unica palla inserita bene in area Caldara va vicino al gol. (25’ st Bozhanaj 6 Prova a saltare l’uomo in più di una circostanza e deve essere abbattuto dai difensori di casa). Alessandro Bedoni