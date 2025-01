PalaCasali, l’ora dei tricolori

E’ tempo di tricolori ad Ancona. I campionati italiani inizieranno nel fine settimana con i Campionati italiani juniores e promesse indoor. In attesa nei giorni scorsi sono arrivati risultati interessanti dagli ultimi meeting prima dei tricolori.

In primis per Simone Barontini. Debutto con vittoria per il classe 1999 che ha iniziato come nel 2024, sfrecciando davanti a tutti nella sua Ancona, con una vittoria nei 400 metri al PalaCasali di fronte al pubblico di casa.

L’ottocentista delle Fiamme Azzurre con 47.39 riesce a battere Riccardo Meli (Fiamme Gialle), vicecampione continentale della 4x400, alle sue spalle in 47.55.

Domani per Barontini è in programma il debutto sugli 800 al meeting di Miramas, in Francia. Sempre nella specialità dei 400 oltre alla vittoria di Simone Barontini (Fiamme Azzurre) c’è da registrare il terzo posto dell’altro anconetano Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon) con 47"67. Nono posto di Alex Ebuka Chuks (Sef Stamura Ancona) che migliora il suo primato indoor con 50"16. Alice Pagliarini non solo festeggia la vittoria sui 60 metri, con ampio margine di vantaggio, ma riesce anche a migliorare il primato stagionale. Sul rettilineo la diciottenne fanese delle Fiamme Gialle domina la batteria in 7"39.

Adesso può guardare con fiducia all’imminente rassegna tricolore del prossimo fine settimana quando proverà a confermare il suo titolo dei 60 juniores nell’impianto del capoluogo dorico. Tra le cadette nei 1000 metri l’umbra Bianca Baiocco (Libertas Arcs Perugia) riscrive il limite italiano under 16 indoor con 2’55"96 davanti alla marchigiana Viola Gabbianelli (Sef Stamura Ancona, 3’04"75). Nel meeting giovanile vince sui 1000 metri Nicolò Cozza (Atl. Fabriano) in 2’50"48. Stesso crono di 8"76 nei 60 ostacoli di Matteo Sdrubolini (Atl. Avis Macerata) e Alessandro Piersantelli (Atl. Osimo), secondi a pari merito, con lo stesso piazzamento per Siria Cicerone (Grottini Team Recanati, 9"31) davanti a Diana Alloi (Atl. Chiaravalle), terza in 9"44. Successo nei 60 ostacoli di Bianca Cherubini (Atl. Chiaravalle, 9"71). Al femminile Elisabetta Vandi (Fiamme Oro) con 54"94 migliora il crono della prima uscita, 55"20 dello scorso weekend, ma stavolta è seconda. Si piazza settima Alice Frontalini (Team Atl. Marche), scesa a 58"35.