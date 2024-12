Pallamano, campionato regionale serie B. Polisportiva Carrarese non è profeta in patria. Un ’esordio’ amaro

polisportiva carrarese

26

medicea poggio a caiano

32

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti (nella foto), Cerulli, Mazzanti 5, Biagioni, Meoni 2, De Giorgi 1, Bugliani 3, Vanello, Benedetti 1, Musetti, Benmansour 9, Gini 5. All. Vezzoni.

MEDICEA POGGIO A CAIANO: Angeli 4, Giglio 2, Chelli, Bessi 1, Ricci 3, Anselmi, Delli 1, Bocci 2, Khalfallah 9, Lenzi, Caldarelli 5, Grassi 5. All. Morlacco.

Primo tempo 13-13

Arbitri: Ganucci e Della Maggiora

CARRARA – Niente da fare per la Polisportiva Carrarese che anche nella prima partita casalinga della stagione, al palazzetto di Avenza (porte girevoli), nell’anticipo infrasettimanale della giornata numero sette del campionato regionale di serie B, è superata dai pratesi della Medicea e resta l’unica squadra al palo. Dopo sei turni giocati fuori casa per i lavori in corso al palazzetto, i gialloazzurri tornano a casa ma non sfruttano il fattore campo e gettano alle ortiche l’occasione di fare risultato contro una squadra che di punti ne aveva solo 2 in più. L’equilibrio in campo dura per tutto il primo tempo, ma poi è la Medicea a venire fuori e a chiudere a +6. La classifica provvisoria: Prato e Mugello 10; Tavarnelle 9; Massa Marittima e La Spezia 8; Arezzo e Medicea 4; Follonica 3; Grosseto 2; Carrara 0. Adesso la squadra ha un mese di tempo per riordinare le idee (in campo l’11 gennaio a Follonica), per invertire il destino di questa stagione.

ma.mu.