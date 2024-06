Pallamano. Finali Scudetto Under 17. Modena al penultimo posto

Si è chiusa al quindicesimo e penultimo posto la spedizione dell’Under 17 della Pallamano Modena alle finali tricolore in Abruzzo.

Dopo il successo al debutto nel gruppo B sull’Olimpic Massa Marittima (29-28) i gialloblù hanno perso le alte due sfide contro Putignano 31-25 e contro Paese (i trevigiani hanno poi perso in semifinale con Cassano) per 37-25 chiudendo il gironcino all’ultimo posto e finendo nelle classificazioni dal 12° al 16° posto.

Lì è arrivato il ko in semifinale 30-14 contro Chiaravalle (18-6 al riposo, top scorer Vinattieri con 5 reti) e poi il successo finale contro il Pontinia per 33-23 che ha mandato in archivio con un sorriso la spedizione tricolore, obiettivo comunque di prestigio centrato dalla squadra dei coach Sgarbi e Morselli, vice campione regionale: coi laziali da segnalare le 9 reti che portano la firma di Schiavone e le 5 a testa di Curcic, Vinattieri e Sassorossi.