Pallamano. Macagi Cingoli in campo. C’è il test con Chiaravalle

Saltato il collaudo di mercoledì della settimana scorsa per l’indisponibilità del Campus Italia, la squadra federale impegnata in A Silver, oggi la Macagi Cingoli ha in programma l’amichevole casalinga col Chiaravalle, rivale in A Gold. La sfida, l’unica prima della ripresa del campionato in calendario per sabato 8 febbraio, si effettuerà nel PalaQuaresima con inizio alle 20. E il confronto è importante. "Oltreché come verifica generale – spiega l’allenatore Sergio Palazzi – soprattutto per provare qualche modifica nella rotazione da effettuare in partita. Poi, motivo non certo di secondo piano, vedremo impegnato il francese Leo Renaud-David ingaggiato ultimamente: per esperienza e qualità, il suo apporto sarà senz’altro rilevante". Renaud-David, classe 1988, la carriera svolta tra Francia, Spagna, Romania e Arabia Saudita, presenze in Champion League e in competizioni internazionali, si è così presentato: "Ho accettato – precisando: "Ho accettato volentieri – ha detto – la proposta della Macagi con cui trascorrerò l’ultimo periodo della mia lunga carriera da professionista: chiuderò qui, dando il mio contributo per raggiungere l’obiettivo che s’intende centrare. Sono un giocatore versatile: già difensore, mi diverto di più nel ruolo di playmaker". Nella Macagi, assente per motivi di studio l’ala sinistra Davide Ciattaglia, è ancora un po’ indisposto il centrale Diego Somma già tenuto a riposo.

Gianfilippo Centanni