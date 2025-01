Pallamano mondiali, l’Italia debutta battendo la Tunisia

Era un debutto atteso da tantissimo tempo, quasi trent’anni: l’ultima volta che l’Italia aveva partecipato a un mondiale di pallamano era un altro millennio, nel 1996. La squadra azzurra ha battezzato il suo ritorno nella kermesse iridata con una vittoria netta nel punteggio e nella gestione della gara contro la Tunisia, battuta per 32-25 alla Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca.

E’ una vittoria importantissima che permette all’Italia di pensare al passaggio alla seconda fase del torneo, visto che passano le prime tre di ogni girone a quattro squadre. In quello dell’Italia ci sono i padroni di casa della Danimarca, campioni olimpici a Parigi, ma c’è anche l'Algeria che è alla portata del gruppo guidato dal ct Riccardo Trillini. La partita è stata messa subito in discesa, con un primo tempo che è stato deciso dopo la prima metà e si è concluso sul punteggio di 17-11. La ripresa ha fatto registrare un tentativo di ritorno della Tunisia, che si è portata a -4, ma gli azzurri hanno replicato subito e poi hanno mantenuto sempre un vantaggio sicuro. Il prossimo incontro giovedì contro l'Algeria potrebbe già sancire la qualificazione aritmetica alla seconda fase, poi sabato la sfida alla Danimarca, sempre e Herning. I mondiali di pallamano si giocano per la prima volta in tre nazioni diverse, Croazia, Danimarca e Norvegia. A Oslo si giocherà la finale il 2 febbraio. Partecipano 32 squadre suddivise in otto gironi. Le prime tre classificate del girone dell'Italia, il B, andranno in un ulteriore raggruppamento con le migliori tre del Gruppo A composto da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera.