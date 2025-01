Pallamano serie A Gold maschile. Camerano a Beppe Tedesco . Un allenatore di esperienza

Un allenatore di esperienza per la Pallamano Camerano (A Gold maschile). Un nome di peso quello di Beppe Tedesco, decano dei tecnici della pallamano. Tedesco iniziò ad allenare giovanissimo nel Gymnasium Bologna, passando poi al Ferrara e dopo un ritorno al Gymansium ha iniziato il lungo rapporto, che a parte un’interruzione di un anno in cui ha allenato la Pallamano Veneta, con il Bologna United. Nel corso della carriera ha ottenuto vittorie nei campionati di C, B, A2, due volte ha raggiunto la finale scudetto e soprattutto ha ottenuto nel 2010 l’accesso alle semifinali di Challenge Cup.

Per molto tempo è stato nel giro della Nazionale: responsabile della Nazionale Under 18 e del reclutamento dei giovani talenti, dopo essere stato nel 1994-2000 vice allenatore della Nazionale Italiana con Lino Cervar Head Coach, partecipando al campionato del Mondo in Giappone nel 1997 e al Campionato Europeo in Italia nel 1998. E’ stato anche alla guida della Nazionale Senior maschile nel 2000 e nel 2007, mentre negli ultimi anni si è dedicato, sempre con risultati proficui, nel ruolo di Head Coach della nazionale maggiore femminile e DT delle nazionali femminili.

Un profilo di assoluto livello che ha sposato in toto il progetto ambizioso di una piazza come Camerano, desiderosa di mantenere l’A Gold, ma allo stesso tempo di far continuare a far crescere il suo florido vivaio.