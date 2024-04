Pallanuoto, Giuditta Galardi "regina di coppe": quarto successo in Coppa Italia

Prato, 8 aprile 2024 - Aveva già conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi lo scorso febbraio, insieme all'amica Chiara Tabani e alle altre compagne del Setterosa. Prima dell'appuntamento olimpico, Giuditta Galardi (seguita dalla Sport Management Group) ha comunque trovato un altro motivo per gioire: la ventottenne di Prato ha infatti dato un contributo fondamentale nel 6-5 con cui la Sis Roma ha battuto ieri la Plebiscito Padova nella finalissima di Coppa Italia, aggiudicandosi la coppa. Per Galardi si tratta oltretutto del quarto successo nella competizione: sin da suo arrivo nella capitale, aveva sollevato il trofeo sia nel 2019 che nel 2022 (in entrambi i casi insieme a Tabani). Ma in precedenza, ci era riuscita anche nel 2016/17, quando difendeva proprio i colori della Plebiscito e la società veneta aveva centrato il “double” campionato – coppa. L'ex-giocatrice della Prato Waterpolo punta adesso a chiudere la stagione di club nel migliore dei modi: la Roma resta in teoria ancora in corsa per lo Scudetto, anche se l'Ekipe Orizzonte di Tabani attuale capolista in Serie A1 sta facendo il vuoto e anche Padova sta evidenziando un rendimento notevole. Ma vincere, in ogni caso, aiuta a vincere. E per Giuditta, rappresenterebbe il modo migliore per prepararsi alla sfida più importante della sua carriera.

G.F.