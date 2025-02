Pallanuoto serie b. Big-match per il Lerici nella vasca dell’Aragno

Secondo big match consecutivo per il Lerici Sport capolista del girone 1 di serie B maschile, che dopo il pari contro il Cn Marina di Carrara, si prepara ad affrontare la Gs Aragno, quarta al pari con il Dream Sport a nove punti, quattro in meno dei Coccodrilli. Gara al via oggi alle 18 alla piscina I delfini di Genova. "Sarà una partita molto difficile – esordisce coach Sellaroli - l’Aragno è la stessa formazione che lo scorso anno non è andata in A2 solo perché ha perso in gara-3 col Piacenza. Noi abbiamo iniziato bene, con quattro vittorie e un pari, abbiamo ci siamo confrontati tanto, ma servono meno parole e più fatti". Diversi i problemi legati alle assenze in settimana. "Rientrerà Iaci dopo la squalifica, ma Casazza, già a mezzo servizio sabato scorso e Ottazzi per la febbre non si sono allenati, Barrile è in ripresa, fortunatamente, ma non ci siamo mai visti tutti insieme per la preparazione ultimamente e questo non ci fa gioco".

Chiara Tenca