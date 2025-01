PALLANUOTO SERIE B. Lerici carico a mille sfida il Locatelli

Finita la pausa natalizia, la capolista Lerici Sport è pronta per tornare in piscina: dopo le vittorie contro Rapallo e Dream Sport, il Coccodrilli di coach Sellaroli saranno impegnati in uno scontro di alta classifica.

Domani alle 15 alla piscina Mori della Spezia, i rossoblù se la vedranno contro la seconda forza del girone 1 di serie B maschile Us Locatelli Genova. "Un’altra ’bestia nera’ per noi – commenta alla vigilia coach Andrea Sellaroli – lo scorso campionato abbiamo vinto negli ultimi secondi e perso al ritorno e anche in precedenza abbiamo faticato, si tratta di un esame da non sottovalutare. I nostri avversari hanno preso qualche giovane dal Quinto e la scorsa stagione si sono classificati subito dietro a noi: un team quindi da prendere con le pinze".

La squadra ha ripreso con intensità gli allenamenti. "I ragazzi hanno dimostrato grande serietà durante le vacanze negli allenamenti: tutti abbiamo un obiettivo in testa e stiamo facendo il massimo per mantenere il primato in classifica".