Palmisano-Battocletti subito Euro doppietta

Meglio non si poteva iniziare. Straordinario trionfo per l’Italia dell’atletica con una magnifica doppietta nella prima finale che assegna medaglie agli Europei di Roma. Poi ancora oro per Nadia Battocletti (con tanto di record italiano a 14’35’’29) nei 5000. Siamo in testa al medagliere dopo la prima giornata. Il primo titolo è di Antonella Palmisano, padrona nella 20 chilometri di marcia in una gara dominata e vinta con il crono di 1h28’09“ nel parco del Foro Italico, con l’arrivo all’Olimpico. Alle sue spalle è fantastico l’argento di Valentina Trapletti, 38 anni, seconda in 1h28’37“ con il record personale. La campionessa olimpica Palmisano, 32enne pugliese delle Fiamme Gialle, piazza l’allungo decisivo al dodicesimo chilometro e aggiunge un altro oro alla sua meravigliosa collezione. A incoronare la regina della marcia, subito dopo il traguardo, è il marito e allenatore Lorenzo Dessi. Bronzo all’ucraina Olyanovska in 1h28’48“. "Ho vissuto la gara con il sorriso, me la sono goduta fino in fondo. Dedico la medaglia a Massimo Stano, so che quest’oro gli darà la motivazione per andare forte ai Giochi", dice Antonella. In serata, arriva l’inatteso, splendido argento della staffetta 4x400 mista azzurra: Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione hanno chiuso in 3’10”69, nuovo record nazionale; oro all’Irlanda in 3’09”92, bronzo all’Olanda di Femke Bol, che non completa la rimonta (3’10”73). Poi, arriva l’impresa di Nadia: la 24enne trentina si invola e precede di più di tre secondi la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal (14’38”62), bronzo per la spagnola Marta Garcia (14’44”04).

Il baby fenomeno Mattia Furlani atterra a 8,17 al primo salto e sarà in finale stasera nel lungo. La sua è la terza misura: spaventa lo svizzero Simon Ehammer che firma la migliore prestazione mondiale dell’anno con 8,41. Ma è anche e soprattutto il giorno di Marcell Jacobs, atteso sui suoi 100 metri nelle semifinali (dalle 21.10, finale alle 22.53). L’oro olimpico di Tokyo è chiamato a scoprire le carte in vista dei Giochi: a Oslo ha stampato un 10“03 che fa ben sperare. Finale anche per l’attesissimo Fabbri nel peso (con Weir).

Il programma odierno delle finali: ore 18 marcia 20 km maschile; 20.06 lungo maschile; 21.02 peso maschile; 21.37 disco femminile; 22.08 100 ostacoli; 22.18 110hs; 22.28 5000 metri maschile; 22.53 100 maschili.