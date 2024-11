Parco Alpi Apuane. Incetta di medaglie nella mezza di Arezzo

Successi di categoria ad Arezzo, Aosta e Bologna, per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Nella 25esima edizione della mezza maratona di Arezzo, valida per campionato masters di specialità a squadre, grande rientro per Jilali Jamali che con il tempo 1h 14’ si impone nella categoria SM40, mentre Michelangelo Fanani si conferma in ottima condizione trionfando nella categoria SM 55 in 1h 22’. Di rilievo le prove di Adriano Mattei (sesto) e di Zivago Anchesi (settimo) (nella foto), entrambi nella categroia SM 45. La gara era valida anche come campionato nazionale medici, e nella classificata loro riservata, il primo posto è andato al biancoverde Francesco Luparini in 1h 20’. Nella 37esima edizione del trofeo "Sette torri" di Aosta, gara a staffetta (3x4 km.) si impone il giovane trio biancoverde composto da Loic Proment, Jean Pierre Vallet e Lorenzo Brunier in 37’10", con due minuti di vantaggio sui secondi. Nella 16esima edizione della mezza maratona di Calderara di Reno, nel bolognese, Barbara Casaioli si impone nella categoria SF50 in 1h 35’. Intanto i riflettori si spostano sul Civitanova Marche dove domenica si corre la mezza maratona, valida come ultima ultima prova del campionato italiano di corsa su strada dove il Parco Alpi Apuane schiera la forte squadra assoluta con l’ obiettivo di ottenere un prestigioso podio.

ma.mu.