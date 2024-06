Pareggio anche nei Giovanissimi. Vettus-Gatta, tutto nel primo tempo:. Predelli poi Oubakent

VETTUS

1

GATTA

1

VETTUS: Torcianti, Peila, Genitoni, Mungo, Bonalumi, Pirola, Predelli, Mecca, Gningue, Selvatico, Tosi. A disp.: Grasselli, Minelli, Bergonzani, Mistrali, Rodolfi, Lodi, Fontanesi. All.: Ruffini

GATTA: Briglia, Martino, Diletto, Serra, Coghi, Moraschi, Oubakent, Jassey, Minasola, Da Pozzo, Toni (25’st Bertucci). A disp.: Baroni, Spigoni, Bazzoli, Reggioni, Portioli, Bedeschi. All.: Bianchi

Arbitro: Debidda (Canovi e Apice)

Reti: Predelli (V) al 17’pt, Oubakent (G) su rig. al 34’pt.

Note: ammoniti Bonalumi, Diletto, Coghi, Jassey e Da Pozzo.

Nei Giovanissimi stesso risultato: 1-1 con reti di Bolondi per il Vettus e Azzali per il Gatta.

Pari tra Vettus e Gatta nel girone B. Si decide tutto nel primo tempo quando Predelli (foto) poco dopo il quarto d’ora, attaccante locale del Vettus, porta avanti i gialloverdi; non tarda, però, il pari del Gatta che arriva con un rigore di Oubakent poco dopo la mezzora di gioco. Equilibrio in questo girone: il Carpineti comanda a 6 punti, poi c’è il Vettus con due, chiudono Borzanese e Gatta con un punto. Quattro gare al termine, tutto super aperto. Curiosità: solo una sostituzione in questa gara, operata dal Gatta. Nel prossimo turno saranno importanti Borzanese-Gatta, che cercheranno entrambe la prima vittoria di questa estate, e Carpineti-Vettus, coi primi che sognano una vittoria che avrebbe il sapore di qualificazione anticipata e i secondi impegnati nel centrare i primi tre punti del torneo.